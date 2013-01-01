В Ставропольском крае стартует строительство крупного газохимического комплекса за 120 млрд рублей



В г. Буденновске Ставропольского края ПАО «Лукойл» приступает к реализации проекта по созданию крупного газохимического комплекса для переработки газа из месторождений Северного Каспия. В настоящее время проект проходит финальные экспертизы. Общие инвестиции составят порядка 120 млрд рублей. Планируется создание более 600 рабочих мест. Предполагается, что в строительстве будут заняты до 6 тыс. рабочих.

Для обеспечения жильем сотрудников будущего газохимического комплекса запланировано строительство нового жилого микрорайона в городе Буденновске. Кроме того, в ходе реализации проекта намечено осуществление комплекса природоохранных мероприятий, направленных на улучшение экологии Буденновского района, в частности, строительство новой системы водоснабжения и объездных железнодорожных путей, предназначенных для транспортировки углеводородного сырья. Региональные власти взяли на себя обязательства о поддержке проекта, прежде всего, по решению инфраструктурных задач.

По словам президента ПАО «Лукойл» Вагита Алекперова, «подобных проектов нефтехимии, реализуемых сегодня, нет: это будут одни из крупнейших инвестиций в газо- и нефтехимию».

Комплекс будет производить удобрения, химикаты, полиэтилен и полипропилен. Основным сырьем для ГХК станет попутный нефтяной газ с месторождений, которые ЛУКОЙЛ разрабатывает в российском секторе Каспийского моря.

Ставропольский край, Северо-Кавказский федеральный округ