В Воронежской области выведен на проектную мощность второй энергоблок Нововоронежской АЭС-2
Авг 2
В Воронежской области на Нововоронежской АЭС-2 впервые выведена на проектную — 100-процентную мощность реакторная установка инновационного второго энергоблока поколения «3+», обладающего улучшенными технико-экономическими показателями.
Главной особенностью энергоблоков нового поколения являются усовершенствованные системы безопасности, которые способны функционировать даже в случае полной потери электроснабжения и без вмешательства оператора. По новым стандартам безопасности реакторный зал укреплен двойной защитной оболочкой; под корпус реактора установлена «ловушка» расплава активной зоны, энергоблок снабжен пассивной системой отвода остаточного тепла. Предусмотрена защита от стихийных бедствий.
Этап освоения энергоблока предусматривает около ста различных испытаний и измерений, которые продлятся около двух месяцев. После этого энергоблок будет сдан в промышленную эксплуатацию. Ввод энергоблока № 2 Нововоронежской АЭС-2 повысит суммарную мощность станции в 1,5 раза.
*Нововоронежская АЭС расположена на берегу реки Дон в 42 км южнее Воронежа и является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением).
Воронежская область, Центральный федеральный округ
2 Авг 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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