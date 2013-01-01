В Туве дан старт строительству первой в республике железной дороги за 200 млрд рублей с помощью ЦВО



В Республике Тыва (Тува) решили запустить строительство первой железной дороги в 2019 году. Глава Минобороны Сергей Шойгу предложил правительству построить дорогу, подключив к работе военнослужащих ЦВО РФ. Стоимость проекта предварительно оценивается почти в 200 млрд рублей.

В настоящее время в Туве вообще нет железных дорог, участок Кызыл — Курагино длиной 400 км станет первым. Договор на строительство был подписан РЖД и Тувинской энергетической промышленной корпорацией на Красноярском экономическом форуме в апреле. Проект с оценочной стоимостью 192,4 млрд рублей предполагается реализовать за 4,5 года.

Первая в Туве железная дорога, которая свяжет республику с Красноярским краем, будет проходить по гористой местности. Это потребует прокладки восьми тоннелей общей длиной 11 километров, а также возведения 127 мостов протяженностью около 16 километров. Движение поездов будет осуществляться на тепловозной тяге.

Строительство потребует не только крупных финансовых затрат, но и больших трудовых ресурсов. Планируется привлечение подразделений железнодорожных бригад ЦВО. С этой целью уже сформирован батальон механизации отдельной железнодорожной бригады в Хакасии.

Планируется, что ввод железнодорожной линии Кызыл — Курагино позволит эффективнее осваивать минерально-сырьевые ресурсы региона: к 2020 году по ней должны перевозить 15 млн тонн угля, включая вывоз 12 млн тонн с Элегестского месторождения. Кроме того, должен активизироваться целый ряд проектов: строительство терминалов, туристических комплексов и др.

Республика Тыва, Сибирский федеральный округ