В Новороссийске открыли транспортную развязку в рамках проекта стоимостью 101 млрд рублей



Под Новороссийском на Сухумском шоссе открыли транспортную развязку, которая призвана разгрузить участок дороги М4 «Дон». С ее вводом завершился первый этап масштабной реконструкции дорог Новороссийска в рамках федеральной целевой программы «Цемдолина — Портовая. Строительство объездной дороги». Проект оценивается в 101 млрд рублей.

Новая развязка находится 1539-ом километре автодороги возле Новороссийского морского порта. Ее протяженность — 1,5 км, она включает путепровод и кольцевую развязку.

Транзитный транспорт, двигающийся по трасе М4 из Новороссийска и обратно, перераспределен на путепровод — эстакаду, а грузовики, которые едут в морской порт или выезжают из него, теперь могут беспрепятственно выезжать на трассу, не создавая помех и опасных ситуаций.

На участке убрали одноуровневые левые повороты, которые создавали заторы не только на этом отрезке трассы, но у портовой части в районе судоремонтного завода и завода «Новоросцемент».

Кроме того, в домах возле трассы установили металлопластиковые окна, защищающие от шума магистрали. На самой трассе поставили шумозащитные экраны. Также построены современные павильоны для остановок общественного транспорта. Вдоль пешеходных тротуаров на всем протяжении участка обустроили перильное ограждение.

По словам председателя правления ГК «Автодор» Вячеслава Петушенко, новая развязка изменила створ дороги и значительно облегчила дорожную ситуацию на этом направлении.

ГК «Автодор» уже начал проектирование магистрали «Цемдолина — Порт» и Южного обхода Новороссийска.

Краснодарский край, Южный федеральный округ