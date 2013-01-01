В Волгограде стартовал проект по созданию химического кластера стоимостью свыше 50 млрд рублей



На Волгоградском ОАО «Химпром» приступили к реализации проекта по строительству современного химического производства совместно с компанией «Марубени Корпорейшн» (Япония), который станет основным объектом создающегося в регионе химкластера. Общий объем инвестиций международного проекта превышает 50 млрд рублей.

В рамках выездного совещания по реализации инвестпроекта на площадке «Химпрома» 2 августа губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о подписании ряда соглашений, «которые позволят начать серьезные работы по отдельным направлениям».

«Проект по развитию «Химпрома» стратегический, – отметил Андрей Бочаров. – Он важен не только для химической индустрии, но и для всей области в целом. Здесь будут созданы рабочие места, проект поможет реализовать экспортный потенциал Волгоградской области».

Среди приоритетных задач глава региона также выделил вопросы экологии на новом производстве, отметив, что «в целом работа идёт по графику, финансирование обеспечено в полном объеме». Строительство завода мощностью 1 млн тонн метанола в год начнется на базе «Химпрома» в 2020 году.

В химический кластер региона войдет также Волгоградский электрометаллургический комбинат, который уже в первом квартале 2020 года приступит к выпуску востребованного во всем мире продукта - ферросилиция. В настоящее время идет модернизация будущего производства проектной мощностью до 24 тыс. тонн продукции в год. Объем инвестиций составляет 1,2 млрд рублей. Здесь создадут около 150 рабочих мест.

•Метанол имеет широкий спектр применения: в газовой промышленности он эффективен для борьбы с образованием гидратов; его также используют как растворитель органических веществ.

•Ферросилиций используют в качестве раскисляющих и легирующих добавок для выплавки электротехнических, рессорно-пружинных, коррозийно- и жаростойких сталей.

Волгоградская область, Южный федеральный округ