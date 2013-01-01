В Саратове в новом международном аэропорту «Гагарин» приземлился первый регулярный рейс



В Саратове утром 20 августа приземлился первый регулярный рейс из Москвы в новом аэропорту «Гагарин». Воздушная гавань, которую возводили 7 лет, официально начала свою работу. Пассажирский терминал сможет принимать до миллиона пассажиров в год. Общая стоимость проекта оценивается в 20 млрд рублей.

Номер первого регулярного рейса — DP-467 авиакомпании «Победа», направление — из Москвы (Внуково), время прибытия — 08.07 (07.07 мск). Согласно онлайн-табло помимо этого рейса «Победы» в первый день официальной работы аэропорта ожидается еще семь внутренних рейсов на прилет, в том числе шесть рейсов из Москвы, один из Сургута, которые выполнят авиакомпании «Аэрофлот», S7, Pegas Fly и Utair.

Общая площадь пассажирского терминала нового международного аэропорта составляет 23 тыс. кв. метров. Взлетно-посадочная полоса нового аэропорта имеет протяженность 3 тысячи метров и ширину 45 метров. Аэропорт может принимать расчетный тип воздушного судна Boeing 767-300 ER и располагает 21 местом стоянок самолетов.

Международный аэропорт «Гагарин» располагается в районе села Сабуровка, примерно в 20 километрах к северу от Саратова. Ранее было подписано распоряжение о закрытии с 21 августа старого аэропорта «Саратов Центральный». Последний рейс из этой воздушной гавани 20 августа выполнила авиакомпания S7 в 5.10 (4.10 мск), который был отправлен в Москву.

Саратовская область, Приволжский федеральный округ