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ТОП-10 достижений- 2019: как в РФ строили стратегически важные мосты, тоннели, дороги и аэропорты?

Янв 6
Москва Центральный федеральный округ
ТОП-10 достижений- 2019: как в РФ строили стратегически важные мосты, тоннели, дороги и аэропорты?

«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей года о достижениях России в развитии транспортной системы.

Ушедший год был знаковым для транспортной системы России. Завершены такие масштабные стратегические проекты как строительство Крымского моста и трансграничных мостовых переходов через реку Амур. В регионах страны построены сотни социально значимых объектов в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Началось возрождение БАМа и Транссиба. На Юге России развивали дорожную инфраструктуру на подходах к портам Черного и Азовского морей, а на Дальнем Востоке – к Тихоокеанскому побережью. Модернизировано несколько международных аэропортов. Запущены две первые линии наземного метро Московских центральных диаметров. Активно обновлялся парк городского транспорта в краевых и областных центрах РФ.

  1. В Крыму президент Путин открыл железнодорожное движение по мосту через Керченский пролив
    В 2019 году с запуском железнодорожного движения полностью завершено строительство Крымского моста стоимостью около 229 млрд рублей. На финальных этапах проекта была завершена сборка железнодорожных пролётов, укладка рельсов, установка системы автоматического контроля и управления движением поездов и т.д. Движение по мосту запустил президент России Владимир Путин, проехав в кабине машиниста.
  2. В Амурской области построили первый трансграничный автомобильный мостовой переход в Китай через реку Амур
    В Амурской области российские строители полностью завершили возведение автомобильного моста, который соединит города Благовещенск и Хэйхэ. Общая стоимость строительства составляет 18,8 млрд рублей, в т.ч. стоимость российской части сооружения – 14 млрд рублей.
  3. В Еврейской АО соединили российскую и китайскую части первого железнодорожного моста через Амур
    В Еврейской автономной области состыковали российскую и китайскую части первого железнодорожного моста между Россией и КНР общей длиной более 2,2 км и пропускной способностью около 21 млн тонн грузов в год. Объем инвестиций в проект составляет порядка 19 млрд рублей.
  4. В Бурятии начали строительство крупнейшего в России второго Северомуйского тоннеля на БАМе
    В Бурятии на соответствующий участок Байкало-Амурской магистрали прибыла первая группа строителей второго Северомуйского тоннеля в составе 100 человек. Строительство второго крупнейшего в России тоннеля длиной 15 км займет около 10 лет и по предварительным оценкам обойдется более чем в 260 млрд рублей.
  5. В Подмосковье открыли новое наземное метро и запустили первый поезд Московских центральных диаметров
    В Подмосковье запущены две первые линии нового наземного метро. Московские центральные диаметры (МДЦ) — совместный проект Минтранса, РЖД, столичных и областных властей. Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия одной из веток МЦД, став одним из первых пассажиров. Инвестиции в первый этап из двух линий составляют порядка 40 млрд рублей. Полная стоимость реализации проекта МЦД из 6 линий превысит 155 млрд рублей.
  6. На Кубани открыли железнодорожный обход Краснодара и транзитный путь к Азово-Черноморскому побережью
    Обход предназначен для разгрузки краевого центра от транзитного транспорта и развития инфраструктуры на подходах к портовым городам. В проект строительства нового участка железной дороги от станции Козырьки до станции Гречаная инвестировано более 36 млрд рублей.
  7. В Приамурье открыли движение поездов по новым железнодорожным мостам через реку Зея за ₽ 4,7 млрд и через Лену в рамках модернизации БАМа
    В Амурской области на год раньше запланированного срока ввели в эксплуатацию новый железнодорожный мост через реку Зея протяженностью около 3,4 км. Стоимость объекта превысила 4,7 млрд рублей. Открытие моста позволит существенно сократить время доставки грузов по железной дороге к морским портам Дальнего Востока.
    Запуск железнодорожного движения по новому мосту протяженностью 417 м через реку Лена было приурочено к 45-летию Байкало-Амурской магистрали. Стоимость строительно-монтажных работ превысила 600 млн рублей.
  8. В Новороссийске открыли транспортную развязку в рамках проекта с бюджетом в 101 млрд рублей
    Под Новороссийском на Сухумском шоссе открыли транспортную развязку, которая призвана разгрузить участок дороги М4 «Дон». С ее вводом завершился первый этап масштабной реконструкции дорог Новороссийска в рамках федеральной целевой программы «Цемдолина — Портовая. Строительство объездной дороги». Проект оценивается в 101 млрд рублей.
  9. В Саратовской области построили новый международный аэрокомплекс имени Юрия Гагарина
    В Саратовской области построили новый международный аэропорт «Гагарин». Крупнейший инфраструктурный проект региона осуществлен в рамках программы «Развитие транспортной системы России» на основе государственно-частного партнерства. Общий объем инвестиций составил более 20 млрд рублей.
  10. В Самарской области приступили к строительству «обхода Тольятти» и моста через Волгу за 120 млрд рублей
    В Самарской области подрядные организации приступили к работам в рамках проекта строительства моста через Волгу протяженностью 3,7 км, который войдет в состав транспортного коридора Европа — Западный Китай. Стоимость работ оценивается в 120 млрд рублей.


 
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