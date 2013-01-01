В Саратовской области построили новый аэропорт имени Юрия Гагарина за 20 млрд рублей



В Саратовской области построили новый международный аэропорт «Гагарин». Крупнейший инфраструктурный проект региона осуществлен в рамках программы «Развитие транспортной системы России» на основе государственно-частного партнерства. Общий объем инвестиций составил более 20 млрд рублей.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии нового аэропорта в Саратове. «Мы рассчитываем, что новый аэропорт сможет стать крупным международным хабом», - отметил Медведев. По его словам, принято решение о закупке дополнительного оборудования для нового аэропорта на сумму 500 млн рублей.

При этом старый саратовский аэропорт, расположенный в черте города, будет закрыт, т.к. он не соответствует потребностям региона. Его место со временем займет современный спорткомплекс.

Новый аэропорт расположен в 20 км от Саратова, недалеко от села Сабуровка. Его общая площадь составляет 23 тыс. кв. метров. Трехэтажный пассажирский терминал совмещает залы внутренних и международных линий. К основному залу примыкает посадочная зона, ведущая к трем телетрапам, управлять которыми будут операторы с помощью пультов управления.

Телетрапы оборудованы антискользящим покрытием и системой микроклимата, круглогодично поддерживающей температуру около +20 градусов. Предусмотрены сервисы и для пассажиров с ограниченными возможностями.

Открытие аэровокзального комплекса состоится в августе. Первый технический рейс запланирован на День воздушного флота России - 18 августа. Планируется, что пассажиропоток нового аэрокомплекса составит до 1 млн человек в год.

Саратовская область, Приволжский федеральный округ