В Саратовской области построили новый аэропорт имени Юрия Гагарина за 20 млрд рублей
В Саратовской области построили новый международный аэропорт «Гагарин». Крупнейший инфраструктурный проект региона осуществлен в рамках программы «Развитие транспортной системы России» на основе государственно-частного партнерства. Общий объем инвестиций составил более 20 млрд рублей.
При этом старый саратовский аэропорт, расположенный в черте города, будет закрыт, т.к. он не соответствует потребностям региона. Его место со временем займет современный спорткомплекс.
Новый аэропорт расположен в 20 км от Саратова, недалеко от села Сабуровка. Его общая площадь составляет 23 тыс. кв. метров. Трехэтажный пассажирский терминал совмещает залы внутренних и международных линий. К основному залу примыкает посадочная зона, ведущая к трем телетрапам, управлять которыми будут операторы с помощью пультов управления.
Телетрапы оборудованы антискользящим покрытием и системой микроклимата, круглогодично поддерживающей температуру около +20 градусов. Предусмотрены сервисы и для пассажиров с ограниченными возможностями.
Открытие аэровокзального комплекса состоится в августе. Первый технический рейс запланирован на День воздушного флота России - 18 августа. Планируется, что пассажиропоток нового аэрокомплекса составит до 1 млн человек в год.
Саратовская область, Приволжский федеральный округ
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