В Крыму президент Путин открыл железнодорожное движение по мосту через Керченский пролив



Президент России Владимир Путин 23 декабря открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту, проехав из Керчи в Тамань в кабине машиниста поезда. Затем президент выступил на церемонии запуска поездов, которая прошла на станции Тамань-Пассажирская. Глава государства отметил плавность железнодорожного движения по мосту по сравнению с автомобильным.

Одновременно заработали железнодорожные подъезды к Крымскому мосту со стороны Керчи и Тамани. Пока по мосту будут ездить только пассажирские поезда. Первый отправился из Санкт-Петербурга 23 декабря в 14:00 по московскому времени и прибудет в Севастополь 25 декабря.

Второй поезд будет отправлен из Москвы в Симферополь 24 декабря с Казанского вокзала в 23:45. Поездка займет 33 часа.

Пассажирские поезда свяжут Симферополь, Севастополь, Евпаторию, Феодосию с Краснодаром, Мурманском, Екатеринбургом и рядом других городов России. Загруженность поездов в Крым на новогодние праздники достигает 75%. Грузовые поезда планируется запустить в июне 2020 года.

Республика Крым, Южный федеральный округ