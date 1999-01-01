Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
05 ЯНВ, 17:03 МСК
USD (ЦБ)    61,9057
EUR (ЦБ)    69,3777

05 ЯНВ, 17:03 МСК
USD (ЦБ)    61,9057
EUR (ЦБ)    69,3777
Новогодняя эстафета. Символ новогодняя столица России Рязань 2019-2020

ТОП-10 достижений-2019: какие события стали знаковыми для топливно-энергетического комплекса России

Янв 5
Москва Центральный федеральный округ
ТОП-10 достижений-2019: какие события стали знаковыми для топливно-энергетического комплекса России

«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей года о достижениях России в сфере электроэнергетикии экспорта энергоресурсов в нефтяной и газовой отраслях.

В минувшем 2019 году в топливно-энергетическом комплексе России произошли исторические события мирового уровня: завершены макропроекты по строительству и запуску международных газо- и нефтепроводов и их энергообеспечению. Ключевыми событиями атомной энергетики стали досрочный запуск второго энергоблока первой в мире атомной станции новейшего поколения «3+» и ввод в эксплуатацию самой северной и единственной в мире плавучей атомной теплоэлектростанции.

В регионах впервые за постсоветское время построили крупнейшие ГЭС и ГРЭС. Активно развивалась альтернативная энергетика: запущены мощные солнечные электростанции и ветропарки. Созданы межрегиональные энергообъединения в составе Единой энергосистемы России, обеспечивающие надежное электроснабжение и дающие импульс интенсивному социально-экономическому развитию территорий.

  1. В Якутии запустили российский газ в Китай по газопроводу «Сила Сибири»
    Строительство магистрального газопровода для поставок газа из Якутии в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона протяженностью 2,2 тыс. км заняло более пяти лет. Экспортная мощность газопровода — 38 млрд кубометров газа в год. Его стоимость оценивается в 1,1 триллиона рублей.
  2. В Приморье вывели на полную проектную мощность нефтепровод «Восточная Сибирь – Тихий океан» на 10 лет раньше запланированного срока и завершили макропроект его электроснабжения
    Нефтепровод протяженностью 4,7 тыс. км, проходящий от Тайшета до Находки, соединяет месторождения Западной и Восточной Сибири с рынками Азии и США. Суммарная мощность нефтепровода – 130 млн тонн нефти в год.
    В рамках макропроекта по организации электроснабжения нефтепровода с общим объемом финансирования более 49 млрд рублей, начиная с 2007 года, построено более 1,3 тыс. км ЛЭП и введено в эксплуатацию свыше 1,5 тыс. МВА трансформаторной мощности.
  3. В Воронежской области реализован крупнейший инвестиционный проект атомной энергетики России
    Досрочный запуск второго энергоблока новейшего поколения «3+» на Нововоронежской АЭС-2 в 1,5 раза повысит суммарную мощность первой в России атомной электростанции с водо-водяными энергетическими реакторами. Строительство двух сданных в эксплуатацию энергоблоков общей мощностью 2 400 МВт оценивается в 240 млрд рублей.
  4. На Чукотке начала выдачу электроэнергии первая в мире плавучая атомная ТЭС «Академик Ломоносов»
    В городе Певеке Чукотского автономного округа плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) «Академик Ломоносов», ставшая самой северной атомной станцией в мире, выдала первую электроэнергию в изолированную сеть Чаун-Билибинского узла.
  5. В Амурской области запустили самую мощную в России ГЭС, построенную в постсоветский период –Нижне-Бурейскую гидроэлектростанцию
    Новая ГЭС — вторая ступень Бурейского гидроэнергетического комплекса, крупнейшего объекта электроэнергетики на Дальнем Востоке. Общая стоимость строительства, которое велось с 2010 года, оценивается в 36,6 млрд рублей.
  6. В Иркутской области завершили создание Пеледуйского энергокольца
    Общая протяженность Пеледуйского энергокольца, охватывающего Иркутскую область, Забайкальский край, Якутию и Бурятию, составляет 3,3 тыс. км. Суммарная стоимость входящих в него объектов превысила 28,6 млрд рублей. Всего в рамках проекта ввели 918 МВА трансформаторной мощности и 791 км ЛЭП. В результате обеспечено надежное электроснабжение БАМа, трубопроводной системы «Восточная Сибирь — Тихий океан», нефтехимических, газо- и золотодобывающих предприятий.
  7. В Сахалинской области ввели в эксплуатацию одну из самых крупных ГРЭС России
    Сахалинская ГРЭС-2 — одна из четырёх районных тепловых электростанций на Дальнем Востоке, на строительство которых выделено 50 млрд рублей. Новая ГРЭС является одним из самых крупных объектов электроэнергетики в России последних десятилетий. Выработка энергии будет достигать 840 млн кВт/ч в год.
  8. В Республике Крым на полную мощность заработали Балаклавская и Таврическая ТЭС
    В пятую годовщину воссоединения Крыма с Россией ввели в эксплуатацию вторые блоки этих электростанций, тем самым обеспечив 90 процентов текущего энергопотребления всего полуострова.
  9. На Ямале построили три электроподстанции и ЛЭП для нужд нефтегазового комплекса
    Для электроснабжения нефтегазовых промыслов и трубопровода «Заполярье – Пурпе» в труднодоступной местности за Полярным кругом построено три подстанции и 450 км ЛЭП общей стоимостью 22,2 млрд рублей. Энергосистема арктического региона получила больше 500 МВА трансформаторной мощности для снабжения нефтегазовых промыслов.
  10. В Самарской области открыли одну из крупнейших в России солнечную электростанцию
    Самарская СЭС общей площадью 220 га и мощностью 75 МВт стала самой крупной в Поволжье и одной из крупнейших гелиостанций в России. Сумма вложений в проект составила 9,4 млрд рублей. Оборудование для новой СЭС большей частью произвели на территории РФ.


 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
5 Янв:
4 Янв:
4 Янв:
Центральный федеральный округ:
30 Дек:
30 Дек:
27 Дек:
РОССИЯ:
27 Дек:
27 Дек:
27 Дек:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

ТОП-5 научно-популярных новостей 2019 года. Что интересовало читателей?

ТОП-5 научно-популярных новостей 2019 года. Что интересовало читателей?
События и факты

Черные дыры, Эбола и редактирование генов. Крупнейшие научные открытия 2019 года

Черные дыры, Эбола и редактирование генов. Крупнейшие научные открытия 2019 года
События и факты

Наука – двигатель прогресса. 14 невероятных научных открытий десятилетия

Наука – двигатель прогресса. 14 невероятных научных открытий десятилетия
Наука и технологии

Где пофестивалим? Названы регионы России с самыми популярными новогодними программами - 2020

Где пофестивалим? Названы регионы России с самыми популярными новогодними программами - 2020
Общество

Герои 2019 года. Зеленский, Грета Тунберг и все, кто подал пример в уходящем году

Герои 2019 года. Зеленский, Грета Тунберг и все, кто подал пример в уходящем году
Политика 1

Нацпроекты, Белоруссия и мусор. Что нас волновало в 2019 году и что определит 2020?

Нацпроекты, Белоруссия и мусор. Что нас волновало в 2019 году и что определит 2020?
Политика

Узнай, страна

ТОП-10 достижений-2019: какие события стали знаковыми для топливно-энергетического комплекса России

ТОП-10 достижений-2019: какие события стали знаковыми для топливно-энергетического комплекса России

ТОП-10 достижений- 2019: в каких регионах России интенсивно развивалась несырьевая экономика

ТОП-10 достижений- 2019: в каких регионах России интенсивно развивалась несырьевая экономика

Вологда продолжила опыт участия во всероссийском проекте, став Новогодней столицей Русского Севера

Вологда продолжила опыт участия во всероссийском проекте, став Новогодней столицей Русского Севера

ТОП-10 достижений-2019: в каких регионах России получили максимальную пользу от природных ресурсов

ТОП-10 достижений-2019: в каких регионах России получили максимальную пользу от природных ресурсов

Новости дня

13:14 В Крыму США призывают не распространять мифы о полуострове В Крыму США призывают не распространять мифы о полуострове
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
12:58 Трамп готов нанести удар по Ирану Трамп готов нанести удар по Ирану
12:31 Посольство РФ в Кении призывает россиян избегать мест скопления людей Посольство РФ в Кении призывает россиян избегать мест скопления людей
12:29 Военная база США в Кении подверглась атаке Военная база США в Кении подверглась атаке
09:41 Новое исследование показало, что россиян ждет повышение зарплат Новое исследование показало, что россиян ждет повышение зарплат
04 ЯНВ, 16:08 Послание президента Федеральному собранию Послание президента Федеральному собранию
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
04 ЯНВ, 15:25 Россия должна заплатить WADA более $1 млн Россия должна заплатить WADA более $1 млн

Узнай, страна!

11:49 ТОП-10 достижений-2019: какие события стали знаковыми для топливно-энергетического комплекса России ТОП-10 достижений-2019: какие события стали знаковыми для топливно-энергетического комплекса России
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
30 ДЕК, 19:05 В Алтайском крае запустили в эксплуатацию девять энергообъектов за 1 млрд рублей В Алтайском крае запустили в эксплуатацию девять энергообъектов за 1 млрд рублей
24 ДЕК, 13:14 Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны
17 ДЕК, 11:41 В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала
19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter