ТОП-10 достижений-2019: какие события стали знаковыми для топливно-энергетического комплекса России



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей года о достижениях России в сфере электроэнергетикии экспорта энергоресурсов в нефтяной и газовой отраслях.

В минувшем 2019 году в топливно-энергетическом комплексе России произошли исторические события мирового уровня: завершены макропроекты по строительству и запуску международных газо- и нефтепроводов и их энергообеспечению. Ключевыми событиями атомной энергетики стали досрочный запуск второго энергоблока первой в мире атомной станции новейшего поколения «3+» и ввод в эксплуатацию самой северной и единственной в мире плавучей атомной теплоэлектростанции.

В регионах впервые за постсоветское время построили крупнейшие ГЭС и ГРЭС. Активно развивалась альтернативная энергетика: запущены мощные солнечные электростанции и ветропарки. Созданы межрегиональные энергообъединения в составе Единой энергосистемы России, обеспечивающие надежное электроснабжение и дающие импульс интенсивному социально-экономическому развитию территорий.