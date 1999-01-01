ТОП-10 достижений-2019: какие события стали знаковыми для топливно-энергетического комплекса России

В минувшем 2019 году в топливно-энергетическом комплексе России произошли исторические события мирового уровня: завершены макропроекты по строительству и запуску международных газо- и нефтепроводов и их энергообеспечению. Ключевыми событиями атомной энергетики стали досрочный запуск второго энергоблока первой в мире атомной станции новейшего поколения «3+» и ввод в эксплуатацию самой северной и единственной в мире плавучей атомной теплоэлектростанции.
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Строительство магистрального газопровода для поставок газа из Якутии в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона протяженностью 2,2 тыс. км заняло более пяти лет. Экспортная мощность газопровода — 38 млрд кубометров газа в год. Его стоимость оценивается в 1,1 триллиона рублей.
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Нефтепровод протяженностью 4,7 тыс. км, проходящий от Тайшета до Находки, соединяет месторождения Западной и Восточной Сибири с рынками Азии и США. Суммарная мощность нефтепровода – 130 млн тонн нефти в год.
В рамках макропроекта по организации электроснабжения нефтепровода с общим объемом финансирования более 49 млрд рублей, начиная с 2007 года, построено более 1,3 тыс. км ЛЭП и введено в эксплуатацию свыше 1,5 тыс. МВА трансформаторной мощности.
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Досрочный запуск второго энергоблока новейшего поколения «3+» на Нововоронежской АЭС-2 в 1,5 раза повысит суммарную мощность первой в России атомной электростанции с водо-водяными энергетическими реакторами. Строительство двух сданных в эксплуатацию энергоблоков общей мощностью 2 400 МВт оценивается в 240 млрд рублей.
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В городе Певеке Чукотского автономного округа плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) «Академик Ломоносов», ставшая самой северной атомной станцией в мире, выдала первую электроэнергию в изолированную сеть Чаун-Билибинского узла.
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Новая ГЭС — вторая ступень Бурейского гидроэнергетического комплекса, крупнейшего объекта электроэнергетики на Дальнем Востоке. Общая стоимость строительства, которое велось с 2010 года, оценивается в 36,6 млрд рублей.
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Общая протяженность Пеледуйского энергокольца, охватывающего Иркутскую область, Забайкальский край, Якутию и Бурятию, составляет 3,3 тыс. км. Суммарная стоимость входящих в него объектов превысила 28,6 млрд рублей. Всего в рамках проекта ввели 918 МВА трансформаторной мощности и 791 км ЛЭП. В результате обеспечено надежное электроснабжение БАМа, трубопроводной системы «Восточная Сибирь — Тихий океан», нефтехимических, газо- и золотодобывающих предприятий.
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Сахалинская ГРЭС-2 — одна из четырёх районных тепловых электростанций на Дальнем Востоке, на строительство которых выделено 50 млрд рублей. Новая ГРЭС является одним из самых крупных объектов электроэнергетики в России последних десятилетий. Выработка энергии будет достигать 840 млн кВт/ч в год.
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В пятую годовщину воссоединения Крыма с Россией ввели в эксплуатацию вторые блоки этих электростанций, тем самым обеспечив 90 процентов текущего энергопотребления всего полуострова.
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Для электроснабжения нефтегазовых промыслов и трубопровода «Заполярье – Пурпе» в труднодоступной местности за Полярным кругом построено три подстанции и 450 км ЛЭП общей стоимостью 22,2 млрд рублей. Энергосистема арктического региона получила больше 500 МВА трансформаторной мощности для снабжения нефтегазовых промыслов.
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Самарская СЭС общей площадью 220 га и мощностью 75 МВт стала самой крупной в Поволжье и одной из крупнейших гелиостанций в России. Сумма вложений в проект составила 9,4 млрд рублей. Оборудование для новой СЭС большей частью произвели на территории РФ.