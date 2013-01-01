В Иркутской области завершили создание Пеледуйского энергокольца за 28,6 млрд рублей



В Иркутской области «Россети ФСК ЕЭС» завершили строительство первых собственных центров питания. Ввод в работу подстанций 500 кВ «Усть-Кут» стоимостью 8,9 млрд рублей и 220 кВ «Сухой Лог» — за 16,7 млрд рублей стал финальным этапом создания Пеледуйского энергокольца, охватывающего Иркутскую область, Забайкальский край, Республики Саха (Якутия) и Бурятия. Общая протяженность энергокольца составляет 3,3 тыс. км. Суммарная стоимость входящих в него объектов превысила 28,6 млрд рублей.

Более 90% всего установленного на подстанциях оборудования произведено в России. Оба центра питания оснащены современными коммутационными аппаратами, автоматизированными системами управления и коммерческого учета, релейной защитой на базе микропроцессорных терминалов. Новое оборудование позволяет оптимизировать режимы работы сети, обеспечивая устойчивость электропередачи и снижая потери электроэнергии.

Помимо подстанций 500 кВ «Усть-Кут» и 220 кВ «Сухой Лог» в Иркутской области построены три линии электропередачи 220 кВ: «Сухой Лог — Мамакан», «Сухой Лог — Пеледуй» и «Тира — Надеждинская». Всего в рамках проекта ввели 918 МВА трансформаторной мощности и 791 км ЛЭП.

В результате реализации проекта будет не только устранен дефицит мощности на северо-востоке Иркутской области, но и созданы дополнительные связи западного энергорайона Республики Саха (Якутия) с Единой энергосистемой России, обеспечено надежное электроснабжение таких крупных потребителей как трубопроводная система «Восточная Сибирь — Тихий океан», Байкало-Амурская железнодорожная магистраль, нефтехимические, газо- и золотодобывающие предприятия.

Иркутская область, Сибирский федеральный округ