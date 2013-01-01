В Якутии запустили российский газ в Китай по газопроводу «Сила Сибири»



В Ленском районе Якутии с Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения запущен природный газ по участку магистрального газопровода «Сила Сибири» протяженностью 2200 км до компрессорных и газоизмерительных станций Благовещенска (Амурская область). Старт поставкам газа в Китайскую народную республику в режиме телемоста был дан президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Строительство газопровода заняло более пяти лет, его стоимость оценивается в 1,1 триллиона рублей.

«В тяжелых климатических условиях в Якутии с нуля создан новый центр газодобычи, осваивается уникальное по своему размеру и запасам Чаяндинское месторождение», - отметил Владимир Путин.

По словам Си Цзиньпина, особенно важно обеспечить безопасность, надежность и экологичность при эксплуатации газопровода «Сила Сибири».

Договор купли-продажи российского газа по «Силе Сибири» между «Газпромом» и «Китайской национальной нефтегазовой корпорацией» (CNPC) подписан сроком на 30 лет и предполагает поставку в Китай до 38 млрд. куб. метров газа в год. Выход на такой уровень поставок будет осуществлен в течение пяти лет.

На ближайшем этапе будет запущен участок длиной около 800 км от Ковыктинского месторождения (Иркутская область) до Чаяндинского, общая протяженность «Силы Сибири» на территории РФ составит около 3000 км.

Трасса газопровода проходит по территориям трех регионов России: Иркутской области, Республики Саха (Якутия) и Амурской области.

Республики Саха (Якутия), Дальневосточный федеральный округ