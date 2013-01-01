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В Воронежской области реализован крупнейший инвестиционный проект атомной энергетики России

Дек 9
Москва Центральный федеральный округ
В Воронежской области реализован крупнейший инвестиционный проект атомной энергетики России

Воронежская область представит 11 декабря 2019 г. свой экономический, промышленный и туристический потенциал на площадке Торгово-промышленной палаты РФ в Москве. Крупнейшим достижением региона и ключевым событием атомной энергетики России последнего времени стал досрочный запуск второго энергоблока новейшего поколения «3+» на Нововоронежской АЭС-2. Его ввод в эксплуатацию повысит суммарную мощность АЭС в 1,5 раза, даст импульс развитию экономики области, увеличит валовый региональный продукт.
Градообразующее предприятие города Нововоронеж, атомная электростанция – крупнейший производитель электрической энергии Воронежской области. Она снабжает энергией свыше 20 крупных предприятий и 2,3 млн жителей Центрально-Черноземного региона.

Первая в мире станция поколения "3+", Нововоронежская АЭС-2 (НВАЭС-2), расположенная неподалеку от старейшей в стране Нововоронежской АЭС, должна поэтапно заместить ее закрывающиеся блоки новыми. Первый блок нового поколения с ядерным реактором ВВЭР-1200 (водо-водяной корпусной энергетический ядерный реактор с водой под давлением) был запущен в промышленную эксплуатацию в 2017 году, а второй — 31 октября 2019 года, на месяц раньше запланированного срока. Строительство двух возведенных энергоблоков общей мощностью 2400 МВт оценивается в 240 млрд рублей. В дальнейшем планируется построить ещё два современных энергоблока.

Новое поколение предусматривает целый ряд инновационных решений. Среди ключевых преимуществ новых энергоблоков — их безопасность и повышенная энергоэффективность. Главной особенностью энергоблока с реактором ВВЭР-1200 является уникальное сочетание активных и пассивных систем безопасности, делающих АЭС максимально устойчивой к внешним и внутренним воздействиям. Характерная особенность пассивных систем — их способность работать в ситуации отсутствия энергоснабжения и без участия оператора.

Запуску второго энергоблока в опытно-промышленную эксплуатацию предшествовал ряд комплексных испытаний всех систем и оборудования. Физический пуск в феврале 2019 года подтвердил, что вводимый в эксплуатацию энергоблок будет работать надежно и безопасно на проектных параметрах в течение всего срока эксплуатации.

По словам главного инженера Нововоронежской АЭС Сергея Витковского, сейчас идет процесс получения разрешений на ввод энергоблока в эксплуатацию. Блок рассчитан на 60 лет работы, но каждые 10 лет необходимо подтверждать его соответствие действующим нормам безопасности.

Совершенствуя производство, Нововоронежская АЭС снижает воздействие на окружающую среду, проводит природоохранные и социально значимые мероприятия в регионе. В рамках благотворительных проектов НВ АЭС постоянно проводятся мероприятия, направленные на улучшение социальной, спортивной инфраструктуры города Нововоронежа, его благоустройство.

Недавно Нововоронежская АЭС стала победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в номинации «За участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности».

Презентация региона будет проходить с 11.00 до 14.00 в здании Конгресс-центра ТПП РФ в Москве на улице Ильинка, д. 6/1. Ее гостями станут представители федеральных министерств и ведомств, посольств иностранных государств, органов власти Москвы, Московской области, других регионов, члены Торгово-промышленных палат, потенциальные инвесторы.

Для участия в презентации необходимо зарегистрироваться на сайте ТПП РФ по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYzQzu4nCapOnN-CIv3DD_VYvnSaAwLq2CkDE5doi2eu1k_g/viewform?vc=0&amp%3Bc=0&amp%3Bw=1

Воронежская область, Центральный федеральный округ



 
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