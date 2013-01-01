На Ямале построили три электроподстанции и ЛЭП для нужд нефтегазового комплекса за 22 млрд рублей



В Ямало-Ненецком автономном округе для электроснабжения нефтегазовых промыслов и трубопровода «Заполярье – Пурпе» ПАО «ФСК ЕЭС» завершило строительство трех подстанций и 450 км ЛЭП. Общая стоимость работ составила 22,2 млрд рублей.

Под рабочее напряжение поставлено оборудование подстанции 220 кВ «Славянская» в Пуровском районе, расположенной в труднодоступной местности за Полярным кругом. Необходимые материалы и оборудование для строительства доставлялись зимними автодорогами и воздушным транспортом, в том числе при помощи самого грузоподъемного в мире вертолета Ми-26. Здесь установили современное оборудование российского производства, оно обеспечит надежное электроснабжение.

Для того чтобы связать новые объекты с Уренгойской ГРЭС и подстанцией «Мангазея» построили больше 450 км линий электропередачи.

Вместе с ранее построенными подстанциями «Ермак» и «Исконная» в Тазовском и Пуровском районах, энергосистема арктического региона получила больше 500 МВА трансформаторной мощности для снабжения нефтегазовых промыслов.

Введение в эксплуатацию новых подстанций позволило обеспечить электричеством нефтегазовые промыслы на Русском, Заполярном и Пякяхинском месторождениях.

Тюменская область, Уральский федеральный округ