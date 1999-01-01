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На нефтепроводе «Восточная Сибирь – Тихий океан» завершили макропроект электроснабжения за ₽49 млрд

Дек 12
Москва Центральный федеральный округ
На нефтепроводе «Восточная Сибирь – Тихий океан» завершили макропроект электроснабжения за ₽49 млрд

В Хабаровске филиал Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы (ФСК ЕЭС, входит в «Россети») «Магистральные электрические сети Востока» заявил о завершении макропроекта по организации электроснабжения нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО) с общим объемом финансирования более 49 млрд рублей.
Всего в рамках проекта, начиная с 2007 года, построено более 1,3 тыс. км ЛЭП и введено в эксплуатацию свыше 1,5 тыс. МВА трансформаторной мощности. К Единой национальной электросети подключены 24 нефтеперекачивающие станции (НПС) и морской порт «Козьмино» (Приморский край).

На финальном этапе – в 2019 году – на двух подстанциях 220 кВ в Республике Саха (Якутия) были установлены новые трансформаторы 220/10 кВ, в результате чего мощность данных энергообъектов выросла в сумме на 60 МВА – до 160 МВА. Также были сооружены заходы воздушных линий электропередачи 220 кВ общей протяженностью около 18 км на подстанциях в Приамурье и Еврейской автономной области. В результате созданы условия для вывода магистрального трубопровода на проектную мощность.

Хабаровский край, Дальневосточный федеральный округ



 
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