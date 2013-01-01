В Самарской области открыли одну из крупнейших в России солнечную электростанцию



Вблизи г. Новокуйбышевска состоялось официальное открытие солнечной электростанции мощностью 75 МВт. Она стала самой крупной в Приволжском федеральном округе и одной из крупнейших в России. Инвестором строительства станции выступило ООО «Солар Системс». Сумма вложений в проект составила 9,4 млрд рублей.

Расчетный срок окупаемости проекта — 10-15 лет. Особенность солнечной электростанции — большая общая площадь, 220 га, и протяженный периметр - 8,7 км.

Оборудование для новой СЭС большей частью произвели на территории России. Поставщик фотоэлектрических модулей — ООО «Солар Кремниевые Технологии». Поставщики электротехнического оборудования — ООО «Гринмакс» (Азов, Ростовская область) и ООО «Парус Электро» (Московская область), поставщик опорных конструкций — ООО Предприятие «ПИК» (Нижний Новгород). Проектно-изыскательные, электротехнические и строительно-монтажные работы также были выполнены российскими подрядчиками. Схема выдачи мощности предполагает присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК Волги» на уровне напряжения 110 кВ к ВЛ-110 кВ Новокуйбышевская ТЭЦ-2 — Томыловская, режим работы — параллельно с существующей сетью.

Появление СЭС в непосредственной близости от Новокуйбышевска и Чапаевска позволит в меньшей степени загружать существующие тепловые электростанции и позитивно скажется на экологической обстановке региона. Работа солнечной электростанции позволит сократить выбросы в атмосферу вредных веществ на 1,4 тыс. тонн в год, парниковых газов — на 45 тыс. тонн в год.

Самарская область, Приволжский федеральный округ