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На Чукотке зажгли новогоднюю елку от первой выдачи электроэнергии ПАТЭС «Академик Ломоносов»

Дек 20
Москва Центральный федеральный округ
На Чукотке зажгли новогоднюю елку от первой выдачи электроэнергии ПАТЭС «Академик Ломоносов»

В городе Певеке Чукотского автономного округа произошло историческое событие не только для российской, но и мировой атомной энергетики: плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) «Академик Ломоносов» выдала первую электроэнергию в изолированную сеть Чаун-Билибинского узла и символично зажгла городскую ёлку. В 2020 году ПАТЭС предстоит подключить к тепловым сетям Певека и сдать в промышленную эксплуатацию, после чего она станет самой северной атомной станцией в мире.
Атомная теплоэлектростанция в составе плавучего энергоблока «Академик Ломоносов» и береговых гидротехнических сооружений предназначена для энергоснабжения Чукотского автономного округа и снабжения теплом города Певека. Кроме того, она станет одним из ключевых элементов инфраструктуры в рамках программы развития Северного морского пути и обеспечения круглогодичной ледокольной проводки.

Станция оснащена двумя реакторными установками ледокольного типа, которые способны вырабатывать до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал/ч тепловой энергии, что достаточно для обеспечения энергопотребления города с населением около 100 тысяч человек. ПАТЭС разработана с большим запасом прочности для противодействия внешним угрозам.

ПАТЭС «Академик Ломоносов» заменит мощности технологически устаревшей Билибинской АЭС и угольной Чаунской ТЭЦ.

В настоящее время Росатом уже работает над вторым поколением ПАТЭС — оптимизированным плавучим энергоблоком, который будет меньше, но мощнее. Его предполагается оснастить двумя реакторами общей мощностью 100 МВт.

ПАТЭС со временем могут стать одним из экспортных проектов Росатома. Зарубежные партнеры проявляют высокий интерес к плавучим АЭС, которые могут обеспечить надежное энергоснабжение островных и береговых государств в разных частях мира.

Чукотский автономный округ, Дальневосточный федеральный округ



 
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