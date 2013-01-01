Как в России расширяли БАМ, создавали «амфибии» и обновляли нефтепереработку?



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.

На этой неделе в России решали важные стратегические задачи для развития регионов. На БАМе начали строительство второго крупнейшего в России железнодорожного тоннеля, который обойдется в 260 млрд рублей и будет способствовать развитию Дальнего Востока.

Сразу в нескольких регионах открыли новые транспортные развязки и важные инфраструктурные объекты. Крупные предприятия наращивали экспортный потенциал и вводили новые производственные мощности. Огромные инвестиции вложили в масштабную модернизацию и развитие нефтеперерабатывающей отрасли. Инновации российских разработчиков нашли применение в области медицины и промышленной сфере.

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай страна!»