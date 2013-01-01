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Как в России расширяли БАМ, создавали «амфибии» и обновляли нефтепереработку?

Авг 23
Астраханская область Южный федеральный округ
Как в России расширяли БАМ, создавали «амфибии» и обновляли нефтепереработку?

«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.
На этой неделе в России решали важные стратегические задачи для развития регионов. На БАМе начали строительство второго крупнейшего в России железнодорожного тоннеля, который обойдется в 260 млрд рублей и будет способствовать развитию Дальнего Востока.

Сразу в нескольких регионах открыли новые транспортные развязки и важные инфраструктурные объекты. Крупные предприятия наращивали экспортный потенциал и вводили новые производственные мощности. Огромные инвестиции вложили в масштабную модернизацию и развитие нефтеперерабатывающей отрасли. Инновации российских разработчиков нашли применение в области медицины и промышленной сфере.

  1. В Бурятии начали строительство крупнейшего в России второго Северомуйского тоннеля на БАМе

  2. В Карелии прошли ходовые испытания новой модификации экраноплана, не имеющего аналогов в мире

  3. В Ленинградской области изготовили и отправили на испытания вагоны-платформы для Deutsche Bahn

  4. В Татарстане запущена в эксплуатацию новая установка по первичной переработке нефти на «Танеко»

  5. Кемеровской области завершено строительство первой в Сибири скоростной магистрали

  6. В Саратове в новом международном аэропорту «Гагарин» приземлился первый регулярный рейс

  7. В Оренбургской области в модернизацию нефтеперерабатывающего завода инвестируют 29 млрд рублей

  8. В Твери запустили производство поездов «Иволга» в новом дизайне для московских МЦД за 11 млрд рублей

  9. В Нижегородской области создали медицинскую барокамеру, не имеющую аналогов в России

  10. В Свердловской области запущен в работу первый российский двухлазерный полипорошковый 3D-принтер

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай страна!»

23 Авг 2019, Администрация Губернатора Астраханской области / Астраханская область


 
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