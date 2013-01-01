В Твери запустили производство поездов «Иволга» в новом дизайне для московских МЦД за 11 млрд рублей



На Тверском вагоностроительном заводе по контракту, заключенному с Центральной пригородной пассажирской компанией (Москва), приступили к производству 15 поездов «Иволга» по семь вагонов в каждом. Сумма договора составила около 11 млрд рублей.

Новая модификация поезда «Иволга» отличается внешним дизайном и наличием столиков. Новые «Иволги» будут курсировать по Московским центральным диаметрам (МЦД).

Дизайн передней части головного вагона новой «Иволги» стал более плавным. В поезде стало больше света за счет увеличенной на 40% площади остекления дверей. Внутри установлены дополнительные вертикальные поручни, между креслами появились столики. В каждом вагоне установлены маршрутные табло и розетки на 220 В, а каждом кресле имеется разъем USB для зарядки гаджетов. Зоны входа в вагон оборудованы урнами для мусора. Электропоезд на 90% собран из отечественных комплектующих.

Тверская область, Центральный федеральный округ