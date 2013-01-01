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В Ленинградской области изготовили и отправили на испытания вагоны-платформы для Deutsche Bahn

Авг 22
Москва Центральный федеральный округ
В Ленинградской области изготовили и отправили на испытания вагоны-платформы для Deutsche Bahn

В Ленинградской области Тихвинский вагоностроительный завод (входит в железнодорожный холдинг «НПК ОВК») отправил на испытания в Германию изготовленные вагоны-платформы сочлененного типа в рамках контрактов на поставку 160 единиц подвижного состава для Deutsche Bahn (DB), крупнейшего железнодорожного оператора и владельца инфраструктуры в Европе.
В течение нескольких месяцев вагоны будут проходить стационарные и ходовые испытания, в частности на прочность конструкции рамы под воздействием продольных и вертикальных сил, на амортизацию с использованием как порожнего, так и груженого вагона, на работу тормозной системы и безопасность движения по извилистому пути и т.д.

Шестиосная фитинговая платформа Sggrs длиной 80 футов характеризуется грузоподъемностью 108,6 т и возможностью безопасно перевозить контейнеры ISO, танк-контейнеры и сменные интермодальные кузова брутто до 36 т разных типоразмеров. Конструкция платформы является облегченной по отношению к традиционным аналогам на европейском рынке. Вагон оснащен тележкой с осевой нагрузкой 22,5 тс и предназначен для эксплуатации по колее 1435 мм.

По словам Уве Гюнтера, вице-президента по закупкам DB, который присутствовал на отправке вагонов, в выборе поставщика Deutsche Bahn руководствуется, «в первую очередь, качеством предлагаемой продукции, насколько вагоностроитель выполняет требования сертификационных органов». Он отметил, что ОВК отвечает всем предъявляемым требованиям.

Ленинградская область, Северо-Западный федеральный округ



 
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