В Ленинградской области изготовили и отправили на испытания вагоны-платформы для Deutsche Bahn
В Ленинградской области Тихвинский вагоностроительный завод (входит в железнодорожный холдинг «НПК ОВК») отправил на испытания в Германию изготовленные вагоны-платформы сочлененного типа в рамках контрактов на поставку 160 единиц подвижного состава для Deutsche Bahn (DB), крупнейшего железнодорожного оператора и владельца инфраструктуры в Европе.
Шестиосная фитинговая платформа Sggrs длиной 80 футов характеризуется грузоподъемностью 108,6 т и возможностью безопасно перевозить контейнеры ISO, танк-контейнеры и сменные интермодальные кузова брутто до 36 т разных типоразмеров. Конструкция платформы является облегченной по отношению к традиционным аналогам на европейском рынке. Вагон оснащен тележкой с осевой нагрузкой 22,5 тс и предназначен для эксплуатации по колее 1435 мм.
По словам Уве Гюнтера, вице-президента по закупкам DB, который присутствовал на отправке вагонов, в выборе поставщика Deutsche Bahn руководствуется, «в первую очередь, качеством предлагаемой продукции, насколько вагоностроитель выполняет требования сертификационных органов». Он отметил, что ОВК отвечает всем предъявляемым требованиям.
Ленинградская область, Северо-Западный федеральный округ
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