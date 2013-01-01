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В Татарстане запущена в эксплуатацию новая установка по первичной переработке нефти на «Танеко»

Авг 23
Москва Центральный федеральный округ
В Татарстане запущена в эксплуатацию новая установка по первичной переработке нефти на «Танеко»

В Нижнекамске (Республика Татарстан) состоялась торжественная церемония ввода в эксплуатацию второй установки по первичной переработке нефти на «ТАНЕКО» — нижнекамском нефтеперерабатывающем комплексе «Татнефти». Старт пуску установки дали премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и глава Татарстана Рустам Минниханов. В целом ПАО «Татнефть» инвестировало в реализацию проекта «Танеко» более 384 млрд рублей. На площадке работают 5500 человек.
Расчетная мощность установки ЭЛОУ-АВТ-6 составляет 6 млн тонн сырой нефти в год. С ее пуском общая проектная мощность предприятия по первичной переработке увеличилось до 15,3 млн тонн в год. На новой установке будут вырабатывать углеводородный газ, прямогонную бензиновую фракцию, керосиновую и дизельную фракции, вакуумный газойль, гудрон.

В строительстве ЭЛОУ-АВТ-6 были задействованы исключительно российские инжиниринг, технологическое оборудование, а также строительные компании под кураторством Управления по реализации проектов строительства ПАО «Татнефть».

Высокий уровень технологий на «Танеко» позволяет работать с максимальной глубиной переработки — 99%, выходом светлых нефтепродуктов — 84%. Сегодня в ассортименте завода — более 20 видов высококачественной продукции, в том числе дизельное топливо и автомобильные бензины Евро-5 и Евро-6, авиационные керосины, базовые масла и смазочные материалы.

По словам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, «все это абсолютно необходимые для нашей экономики виды продуктов, которые соответствуют самым высоким экологическим стандартам». Он также отметил, что подобное развитие производства повышает энергетическую безопасность страны и способствует стабилизации цен на рынке топлива.

Республика Татарстан, Приволжский федеральный округ



 
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