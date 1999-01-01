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В Кемеровской области завершено строительство первой в Сибири скоростной магистрали

Авг 19
Москва Центральный федеральный округ
В Кемеровской области завершено строительство первой в Сибири скоростной магистрали

В Кемеровской области 17 августа запущено автомобильное движение на первой в Сибири скоростной магистрали, которая связывает прямым путём северные и южные города Кузбасса — от Кемерова до Новокузнецка. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» открыли движение по последнему отрезку от села Чусовитино до поселка Демьяновка протяжённостью 17,6 км. На завершение строительства было выделено дополнительное финансирование в 1 млрд рублей.
Магистраль проложена в обход мелких населённых пунктов, что позволяет значительно сократить время в пути от Кемерово до Ленинск-Кузнецкого с 1,5 часов до 30 минут. Кроме того, открытие движения по скоростной магистрали уменьшит расходы на перевозку и положительно повлияет на экологию.

Строительство автобана с разрешённой скоростью движения до 130 км/час между Кемерово и Новокузнецком велось с 2005 года. Кузбасский автобан является основной частью главной транспортной артерии региона, проходящей через всю Кемеровскую область с севера на юг до города Междуреченска. Общая протяжённость трассы составляет 510 км.

Кемеровская область, Сибирский федеральный округ



 
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