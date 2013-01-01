В Нижегородской области создали медицинскую барокамеру, не имеющую аналогов в России



В Нижнем Новгороде специалисты Института педиатрии Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) испытали и начали использовать в клинической практике новую медицинскую барокамеру, разработанную компанией-резидентом нижегородского технопарка «Анкудиновка». Устройство не имеет аналогов по своим эксплуатационным свойствам и выгодно отличается по стоимости от использующихся устройств.

Уникальная барокамера может быть использована для проведения процедуры гипербарической оксигенации при лечении многих заболеваний, в основе которых лежит гипоксия (кислородная недостаточность), в т.ч. отравление угарным газом, анаэробные инфекции, ожоги, осложнения у дайверов и т.д.

Работа устройства заключается в том, что в барокамере размещается пациент, а затем подается кислород под высоким давлением. Сочетание высокого давления с повышенной концентрацией кислорода приводит к тому, что он усваивается клетками организма гораздо лучше, и лечебный эффект значительно возрастает.

По словам руководителя отделения гравитационной хирургии и гемодиализа ПИМУ профессора Григория Левина, сейчас в нашей стране барокамер меньше, чем необходимо. В связи с тем, что они потребляют много кислорода, требуется специальная дорогостоящая система кислородоснабжения. Кроме того, эксплуатация кислородных барокамер должна проходить в условиях надежной пожаробезопасности. В устройстве, разработанном нижегородской компанией, этих недостатков нет, т.к. кислород подается в маску, надетую на пациента, а не в саму барокамеру.

Внутри новой барокамеры можно находиться в полусидячем положении. Это удобно, например, когда мать садится в кресло и держит ребенка на коленях. Кроме того, по заказу Института педиатрии в камере установлена прямая телефонная связь с пациентом, сделана новая шумоизоляция.

Нижегородская область, Приволжский федеральный округ