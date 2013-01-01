В Свердловской области запущен в работу первый российский двухлазерный полипорошковый 3D-принтер



В г. Новоуральске Свердловской области на площадке ООО «НПО «Центротех» (предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ») запущен в опытную эксплуатацию первый российский двухпорошковый двухлазерный 3D-принтер, созданный в результате совместной работы нескольких предприятий и научных институтов под руководством ООО «Русатом — Аддитивные технологии» (ООО «РусАТ»).

Принципиальное отличие разработки от уже существующих 3D-принтеров заключается в том, что новый принтер — полипорошковый. Параллельно с процессом печати уникальная система регенерации порошков позволит разделять их по фракционному составу, возвращая регенерированный порошок обратно в установку печати. Это существенно снижает расход порошков и, следовательно, — себестоимость изделий.

Производительность двухлазерной системы по сравнению с однолазерной увеличена на 60%. Печать одного изделия занимает меньше времени. За счет одновременного использования двух лазеров установка позволяет применять один из них для различных технологических приемов, которые улучшают характеристики материалов.

По заказу ООО «РусАТ» началось сборочное производство 3D-принтеров на площадке НПО «Центротех». Первые устройства планируется разместить в Москве, в Центре аддитивных технологий Госкорпорации «Росатом» до конца 2019 года.

Свердловская область, Уральский федеральный округ