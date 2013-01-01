В Карелии прошли ходовые испытания новой модификации экраноплана, не имеющего аналогов в мире



На Онежском озере в Карелии успешно завершились ходовые испытания экраноплана «Орион-10». Опытный образец в ближайшее время будет передан заказчику в одну из стран западной Азии.

По словам летчика-испытателя Игоря Добровольского, на текущий момент «Орион-10» не имеет мировых аналогов. Легкий аппарат способен развивать скорость до 200 км в час и размещать на борту, помимо членов экипажа, еще восемь пассажиров.

Экранный эффект позволяет модифицированной амфибии подниматься в воздух на 20 метров, что дает возможность перелетать через небольшие суда и острова.

Российские экранопланы, которые производит единственное предприятие в Петрозаводске, планируют оснащать электродвигателями. Отличительной особенностью таких генераторов является то, что они экологически чище и более экономичные.

Экранопланы относятся к уникальному направлению развития воздушного транспорта. В отличие от самолетов такая техника отличается меньшим расходом топлива и большей безопасностью. При этом амфибиям не нужна наземная инфраструктура. Они могут служить для перевозки людей и грузов, а также решать задачи Минобороны.

Республика Карелия, Северо-Западный федеральный округ