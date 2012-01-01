В Оренбургской области в модернизацию нефтеперерабатывающего завода инвестируют 29 млрд рублей



В г. Орске Оренбургской области компания «ФортеИнвест» приступает к очередному этапу комплексной модернизации одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России «Орскнефтеоргсинтез». На обновление действующих и создание новых мощностей будет направлено 29 млрд рублей. В общей сложности в модернизацию завода, которая началась в 2012 году, инвестировано более 70 млрд рублей. Переоснащение предприятия позволит создать 1500 новых рабочих мест.

В результате действующей в течение 7 лет на Орском градообразующем предприятии комплексной программы модернизации износ производственных мощностей сокращен с 80% до 20%.

Техническое перевооружение мощностей и ввод нового высокотехнологичного оборудования, прежде всего, комплекса гидрокрекинга вакуумного газойля позволило заводу выйти на новый уровень, увеличить глубину переработки нефти, повысить промышленную и экологическую безопасность.

Строительство новой современной эстакады налива решит проблемы оперативности производства, а строительство установки изомеризации пентан-гексановой фракции позволит улучшить качество бензинов.

*«Орскнефтеоргсинтез» входит в структуру АО «Фортеинвест», одного из ключевых предприятий в промышленном блоке группы «САФМАР» предпринимателя Михаила Гуцериева. Мощность завода по переработке нефти составляет 6,6 млн тонн в год. В состав предприятия входят 4 установки первичной переработки нефти, 2 установки каталитического риформинга; установка гидроочистки керосина; установка гидроочистки дизельного топлива; производство масел; битумное производство. Предприятие выпускает около 30 видов различной продукции: автобензины, дизельное топливо, масла, авиакеросин, битум, мазут.

Оренбургская область, Уральский федеральный округ