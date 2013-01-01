ТОП-15 заводов, открытых в регионах России в 2021 году



«Капитал страны» представляет свой рейтинг самых крупных заводов, открытых на территории регионов Российской Федерации.

1. В Республике Татарстан открыли завод первого российского бренда премиальных автомобилей Aurus. В режиме видеосвязи старт работе нового завода «Соллерс» в Елабуге дал Президент РФ, который уже несколько лет перемещается на спецверсии уникального российского автомобиля Aurus. В 2021 году на новом заводе планируется собрать 360 машин, в 2022-м - 1,7 тысяч авто, а в 2024-м – более 5 тысяч.



2. В Пензенской области открыли крупнейшее в Европе предприятие по глубокой переработке мяса индейки. Новый завод, мощностью более 300 тонн продукции в сутки, создан в Нижнем Ломове. В настоящее время на предприятии зянято более 700 рабочих. Объем инвестиций в строительство завода составил около 9 млрд рублей.



3. В Тольятти открыли крупнейший на территории России и Европы завод по производству металлических дверей. Новый завод «Феррони Тольятти» будет выпускать противопожарные, металлические двери. Причем завода рассчитывает выйти на производство продукции, превышающее по стоимости 4 млрд рублей, к концу 2021 года. В настоящее время на новом заводе работают порядка 1,5 тыс. местных жителей.



4. В Приморском крае начал работать крупнейший на Дальнем Востоке завод по производству свинины. Проектная мощность завода составляет 65 тыс. тонн свинины в год. Создание уникального роботизированного склада готовой продукции позволяет полностью автоматизировать производственные процессы складской логистики. Открытие завода создало более 650 новых рабочих мест для местных жителей и обеспечило их свежим мясом по доступной цене.



5. В Свердловской области введен в эксплуатацию новый цементный завод. Мощность нового завода составит 550 тыс. тонн цемента в год. Предприятие дало высокооплачиваемые рабочие места более чем 330 местным жителям. А самое главное, завод обеспечивает высокую безопасность окружающей среды. Особый фильтр, установленный на производстве, улавливает пыль и очищает воздух от вредных частиц на 99,975%.



6. В Воронежской области открылся крупнейший в районе семенной завод «Танаис». Территория завода превышает 100 га, сотрудники нового предприятия будут проводить селекцию, исследования и заниматься производством семян. Руководство компании Lidea вложило в реализацию данного проекта более 2,713 млрд рублей. После того, как завод выйдет на полную проектную мощность, в год он будет выпускать 1 млн семян.



7. На Ямале открылся новый рыбоводный завод. Сотрудники завода продолжат проводить программу по восстановлению популяции ценных видов рыб в Нижне-Обском бассейне, для чего завод будет выращивать и выпускать в реку Таз порядка 1,8 млн мальков муксуна и чира в год.



8. Масложировое предприятие по переработке масличных культур открыто в Орловской области. Мощность нового завода составляет 420 тыс. тонн готовой продукции в год. На предприятии уже работают 70 человек. Глубокая переработка сырья позволит заводу производить экологически чистые компоненты для изготовления кормов, таких, как рапсовый, соевый и подсолнечный шрот.



9. Завод по выпуску пищевых добавок начал работу в Калининградской области. Завод стал первым производством индустриального парка «Храброво». Его мощность достигает 5,5 тыс. тонн готовой продукции в год. Ассортимент завода составляет более 300 наименований пищевых добавок, которые применяются при производстве колбас и другой мясной продукции.



10. Новый мукомольный комплекс начал работу в Иркутской области. Завод может перерабатывать до 48 тонн зерна в сутки. До конца 2021 года предприятием планируется произвести около 3 тыс. тонн муки и 688 тонн отрубей, а к 2025 объемы выпускаемой продукции будут увеличены более чем в 3 раза.



11. Завод по производству древесноволокнистых плит введен в эксплуатацию в Калужской области. Новый завод будет специализироваться на производстве древесноволокнистых плит средней (МДФ) и высокой (ХДФ) плотности. Производственная мощность завода составляет порядка 500 тыс. куб. м в год. А общий объем инвестиций в проект достиг более 15 млн рублей.



12. В Забайкальском крае открылся новый завод по производству специальной техники для отечественных предприятий. Новый завод будет выпускать машины, занятые в основном, в горнодобывающей и строительной отраслях. Мощность завода составит до 50 единиц техники в год, а его сотрудники будут проводить техобслуживание своих машин.



13. В Тульской области открыли завод полного цикла по производству соли. В создание завода «Киреевский Солепромысел», который будет выпускать соль класса «экстра», необходимую в фармацевтической, химической и пищевой промышленности, инвестировано 3,2 млрд рублей



14. Единственный в регионе семенной завод построили в Амурской области. Общая стоимость строительства превысила 150 млн рублей. Предприятие будет заниматься приемом, очисткой, полировкой, калибровкой и сепарацией семян и пищевой сои. Завод будет реализовывать свою продукцию на Дальнем Востоке и в Сибирском федеральном округе, а также производить поставки на зарубежные рынки.



15. Сазоновский стекольный завод Вологодской области вновь приступил к работе. Завод вновь заработал после восьмилетнего перерыва. Это одно из старейших стекольных предприятий России со 160-летней историей. Обновленный завод планирует выпускать 240 млн бутылок объемом от 0,25 до 0,5 литров в год.



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