ENGLISH
Меню
Главное Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
26 ЯНВ, 14:11 МСК
USD (ЦБ)    74.29
EUR (ЦБ)    84.07

26 ЯНВ, 14:11 МСК
USD (ЦБ)    74.29
EUR (ЦБ)    84.07
Поиск на КС
16+

ТОП-15 заводов, открытых в регионах России в 2021 году

Янв 16
"КАПИТАЛ СТРАНЫ"
ТОП-15 заводов, открытых в регионах России в 2021 году


«Капитал страны» представляет свой рейтинг самых крупных заводов, открытых на территории регионов Российской Федерации.

1. В Республике Татарстан открыли завод первого российского бренда премиальных автомобилей Aurus. В режиме видеосвязи старт работе нового завода «Соллерс» в Елабуге дал Президент РФ, который уже несколько лет перемещается на спецверсии уникального российского автомобиля Aurus. В 2021 году на новом заводе планируется собрать 360 машин, в 2022-м - 1,7 тысяч авто, а в 2024-м – более 5 тысяч.

2. В Пензенской области открыли крупнейшее в Европе предприятие по глубокой переработке мяса индейки. Новый завод, мощностью более 300 тонн продукции в сутки, создан в Нижнем Ломове. В настоящее время на предприятии зянято более 700 рабочих. Объем инвестиций в строительство завода составил около 9 млрд рублей.

3. В Тольятти открыли крупнейший на территории России и Европы завод по производству металлических дверей. Новый завод «Феррони Тольятти» будет выпускать противопожарные, металлические двери. Причем завода рассчитывает выйти на производство продукции, превышающее по стоимости 4 млрд рублей, к концу 2021 года. В настоящее время на новом заводе работают порядка 1,5 тыс. местных жителей.

4. В Приморском крае начал работать крупнейший на Дальнем Востоке завод по производству свинины. Проектная мощность завода составляет 65 тыс. тонн свинины в год. Создание уникального роботизированного склада готовой продукции позволяет полностью автоматизировать производственные процессы складской логистики. Открытие завода создало более 650 новых рабочих мест для местных жителей и обеспечило их свежим мясом по доступной цене.

5. В Свердловской области введен в эксплуатацию новый цементный завод. Мощность нового завода составит 550 тыс. тонн цемента в год. Предприятие дало высокооплачиваемые рабочие места более чем 330 местным жителям. А самое главное, завод обеспечивает высокую безопасность окружающей среды. Особый фильтр, установленный на производстве, улавливает пыль и очищает воздух от вредных частиц на 99,975%.

6. В Воронежской области открылся крупнейший в районе семенной завод «Танаис». Территория завода превышает 100 га, сотрудники нового предприятия будут проводить селекцию, исследования и заниматься производством семян. Руководство компании Lidea вложило в реализацию данного проекта более 2,713 млрд рублей. После того, как завод выйдет на полную проектную мощность, в год он будет выпускать 1 млн семян.

7. На Ямале открылся новый рыбоводный завод. Сотрудники завода продолжат проводить программу по восстановлению популяции ценных видов рыб в Нижне-Обском бассейне, для чего завод будет выращивать и выпускать в реку Таз порядка 1,8 млн мальков муксуна и чира в год.

8. Масложировое предприятие по переработке масличных культур открыто в Орловской области. Мощность нового завода составляет 420 тыс. тонн готовой продукции в год. На предприятии уже работают 70 человек. Глубокая переработка сырья позволит заводу производить экологически чистые компоненты для изготовления кормов, таких, как рапсовый, соевый и подсолнечный шрот.

9. Завод по выпуску пищевых добавок начал работу в Калининградской области. Завод стал первым производством индустриального парка «Храброво». Его мощность достигает 5,5 тыс. тонн готовой продукции в год. Ассортимент завода составляет более 300 наименований пищевых добавок, которые применяются при производстве колбас и другой мясной продукции.

10. Новый мукомольный комплекс начал работу в Иркутской области. Завод может перерабатывать до 48 тонн зерна в сутки. До конца 2021 года предприятием планируется произвести около 3 тыс. тонн муки и 688 тонн отрубей, а к 2025 объемы выпускаемой продукции будут увеличены более чем в 3 раза.

11. Завод по производству древесноволокнистых плит введен в эксплуатацию в Калужской области. Новый завод будет специализироваться на производстве древесноволокнистых плит средней (МДФ) и высокой (ХДФ) плотности. Производственная мощность завода составляет порядка 500 тыс. куб. м в год. А общий объем инвестиций в проект достиг более 15 млн рублей.

12. В Забайкальском крае открылся новый завод по производству специальной техники для отечественных предприятий. Новый завод будет выпускать машины, занятые в основном, в горнодобывающей и строительной отраслях. Мощность завода составит до 50 единиц техники в год, а его сотрудники будут проводить техобслуживание своих машин.

13. В Тульской области открыли завод полного цикла по производству соли. В создание завода «Киреевский Солепромысел», который будет выпускать соль класса «экстра», необходимую в фармацевтической, химической и пищевой промышленности, инвестировано 3,2 млрд рублей

14. Единственный в регионе семенной завод построили в Амурской области. Общая стоимость строительства превысила 150 млн рублей. Предприятие будет заниматься приемом, очисткой, полировкой, калибровкой и сепарацией семян и пищевой сои. Завод будет реализовывать свою продукцию на Дальнем Востоке и в Сибирском федеральном округе, а также производить поставки на зарубежные рынки.

15. Сазоновский стекольный завод Вологодской области вновь приступил к работе. Завод вновь заработал после восьмилетнего перерыва. Это одно из старейших стекольных предприятий России со 160-летней историей. Обновленный завод планирует выпускать 240 млн бутылок объемом от 0,25 до 0,5 литров в год.

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»



Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий
12:55, 18.01 0 0
Сергей Рудов:

А что же автор ни слова не сказал о принадлежности этих заводов?Кому принадлежат контрольные пакеты акций и куда прибыль этих заводов утекает?

 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Вне региона (Федерация):
21 Янв:
20 Янв:
19 Янв:
Вне округа (Федерация):
18 Янв:
18 Янв:
14 Янв:
РОССИЯ:
25 Янв:
25 Янв:
24 Янв:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

В Германии заявили о ненужности «Северного потока-2», но признали необходимость газа из России
В Германии заявили о ненужности «Северного потока-2», но признали необходимость газа из России
Экономика
Реальный рост цен в России оказался в два раза выше, чем у Росстата
Реальный рост цен в России оказался в два раза выше, чем у Росстата
Экономика
Комментарии 3
«Все будут молчать»: Олигархи России боятся публично осуждать решение Путина по Украине
«Все будут молчать»: Олигархи России боятся публично осуждать решение Путина по Украине
Экономика
Комментарии 4
Россия выдвинула на учения ядерные ракеты для удара по США
Россия выдвинула на учения ядерные ракеты для удара по США
Политика
Комментарии 11

Узнай, страна!

Нижегородский мед поедет в Евросоюз
Нижегородский мед поедет в Евросоюз
Узнай, страна!
Кузбасские фермеры наладили крупнейшее на Урале производство грибов
Кузбасские фермеры наладили крупнейшее на Урале производство грибов
Узнай, страна!

Здравствуйте!

Похоже, что наша публикация Вас заинтересовала.

Рады предложить Вам выгодное сотрудничество с нашим Интернет Изданием.

Получите условия выгодного сотрудничества

Заполните форму ниже и мы предоставим Вам специальные, выгодные условия сотрудничества:

Очистить
Очистить
Очистить

Благодарим за обращение!

В ближайшее время ожидайте выгодного предложения от нашего менеджера.

Узнай, страна!

25 ЯНВ, 23:06 Нижегородский мед поедет в Евросоюз Нижегородский мед поедет в Евросоюз
Путин дал налоговые льготы «Роснефти» в обмен на инвестиции в генетику
Путин дал налоговые льготы «Роснефти» в обмен на инвестиции в генетику
25 ЯНВ, 21:05 Кузбасские фермеры наладили крупнейшее на Урале производство грибов Кузбасские фермеры наладили крупнейшее на Урале производство грибов
24 ЯНВ, 23:58 В Хабаровском крае обновлен рекорд по добыче золота В Хабаровском крае обновлен рекорд по добыче золота
24 ЯНВ, 21:33 "Падающая" Башня Сююмбике и Усадьба Бакировых получили первые в Татарстане электронные паспорта "Падающая" Башня Сююмбике и Усадьба Бакировых получили первые в Татарстане электронные паспорта
21 ЯНВ, 15:35 ТОП-10 достижений недели: регионы России строили самолеты и животноводческие комплексы ТОП-10 достижений недели: регионы России строили самолеты и животноводческие комплексы
20 ЯНВ, 23:54 ТОП-10 кораблей, построенных в России в 2021 году ТОП-10 кораблей, построенных в России в 2021 году
В Германии заявили о ненужности «Северного потока-2», но признали необходимость газа из России
В Германии заявили о ненужности «Северного потока-2», но признали необходимость газа из России
20 ЯНВ, 20:25 Первых в мире пресноводных насекомых, разрушающих скалы, обнаружили ученые из Архангельска Первых в мире пресноводных насекомых, разрушающих скалы, обнаружили ученые из Архангельска
20 ЯНВ, 19:45 Челябинский завод автоприцепов нарастил выпуск продукции на 47% за полгода Челябинский завод автоприцепов нарастил выпуск продукции на 47% за полгода
19 ЯНВ, 23:12 Челябинские ученые разработали новую классификацию туманных вычислительных систем Челябинские ученые разработали новую классификацию туманных вычислительных систем
19 ЯНВ, 21:32 На Берлинском кинофестивале будут представлены 5 российских фильмов На Берлинском кинофестивале будут представлены 5 российских фильмов
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter