В Республике Татарстан открыли завод первого российского бренда премиальных автомобилей Aurus



В режиме видеосвязи старт работе нового завода «Соллерс» в Елабуге дал Президент РФ, который уже несколько лет перемещается на спецверсии уникального российского автомобиля Aurus. До сих единичные экземпляры этих автомобилей собирались на московской площадке разработчика – Государственного научного центра России ФГУП НАМИ.

С 2013 года по поручению Правительства России ФГУП НАМИ реализует пилотный проект по разработке отечественных автомобилей для первых лиц государств на базе единой модульной платформы. Работа велась в тесном сотрудничестве с ведущими автопроизводителями и инжиниринговыми центрами Европы и Азии. В проекте приняли участие полсотни российских компаний.

Как отмечается на сайте Президента РФ, впервые в истории России фактически с нуля была создана целая линейка автомобилей представительского класса.

Новейший премиальный седан был представлен широкой публике в 2018 году – именно на бронированном Aurus Владимир Путин приехал вступать в должность Президента РФ в 2018 году. С тех пор в обиходе автомобиль стали называть «президентским». Постепенно на такие автомобили ФСО стала «пересаживать» верхушку российского кабинета министров.

Теперь выполнена и задача по постановке на производство автомобилей модельного ряда Aurus лимузинов, седан, внедорожник и минивэн. Проект реализован на территории особой экономической зоны «Алабуга» - на площади 17,5 тыс. кв. метров создано сборочное производства автомобилей этого бренда. Здесь же организовано сварочное и окрасочное производства. Все технологические операции завязаны на единую IT-систему. Новый завод стал примером внедрения промышленного интернета, который дает возможность сопровождения производственных процессов на всех этапах создания автомобиля.

Инвестиционным партнером проекта стал холдинг Tawazun из Объединенных Арабских Эмиратов. Открытие производства в Татарстане обеспечило ещё один стимул для развития региона, который уже давно стал одним из центров российского автомобилестроения.

Весной этого года на новом заводе «Соллерс» выпустили пилотную партию автомобилей Aurus Senat, которые успешно прошли испытания в НАМИ. Сегодня запущено серийное производство этой модели по полному циклу – от сварки кузовов до финальных испытаний.

В дальнейшем в Елабуге планируется выпускать внедорожник Komendant. В 2021 году на новом заводе планируется собрать 360 машин, в 2022-м - 1,7 тысяч авто, а в 2024-м – более 5 тысяч.

Около 70 процентов комплектующих для автомобилей Aurus поставляют отечественные заводы. Главой государства поставлена задача до 2022 года увеличить с 53 до 80 процентов уровень локализации этого производства. Серийный выпуск автомобилей семейства Aurus, которое сегодня включает 15 моделей, позволит России увеличить экспорт высокотехнологичной продукции и присутствие страны на международном автомобильном рынке.