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Единственный в регионе семенной завод построили в Амурской области

Фев 11
Амурская область Дальневосточный федеральный округ
Единственный в регионе семенной завод построили в Амурской области


Уникальный современный завод по производству семян и пищевой сои построили в Амурской области. Начало работы завода запланировано на 24 февраля, а произведенная продукция будет поставляться не только на отечественные, но и на зарубежные рынки.

В поселке Заречный Амурской области завершено строительство нового, современного завода по производству семян и пищевой сои. Руководство планирует провести торжественное открытие единственного в регионе семенного завода 24 февраля. Общая стоимость завода составила более 150 млн рублей. Строители завершили все необходимые работы за 8 месяцев. Предприятие будет заниматься приемом, очисткой, полировкой, калибровкой и сепарацией семян и пищевой сои, для чего на предприятии установлены две автономные фасовочные линии, предназначенные для пищевой сои и семян.

Причем производить все необходимые процессы позволяет установленное на заводе уникальное отечественное и зарубежное оборудование, с помощью которого можно добиться очистки сои от всевозможных примесей на 99,7%. Также с помощью нового высокотехнологичного оборудования сотрудники предприятия смогут отделять не только отличающиеся по цвету и форме зерна, но и отбирать те семена и соевые бобы, которые имеют темный цвет, болезни или поражение вредителями.

По информации, предоставленной пресс-службой Правительства Амурской области, завод будет реализовывать свою продукцию на Дальнем Востоке и в Сибирском федеральном округе, а также производить поставки на зарубежные рынки, первой из которых станет отправка 4 тыс. тонн соевых бобов в Южную Корею.



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