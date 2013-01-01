Единственный в регионе семенной завод построили в Амурской области
Уникальный современный завод по производству семян и пищевой сои построили в Амурской области. Начало работы завода запланировано на 24 февраля, а произведенная продукция будет поставляться не только на отечественные, но и на зарубежные рынки.
Причем производить все необходимые процессы позволяет установленное на заводе уникальное отечественное и зарубежное оборудование, с помощью которого можно добиться очистки сои от всевозможных примесей на 99,7%. Также с помощью нового высокотехнологичного оборудования сотрудники предприятия смогут отделять не только отличающиеся по цвету и форме зерна, но и отбирать те семена и соевые бобы, которые имеют темный цвет, болезни или поражение вредителями.
По информации, предоставленной пресс-службой Правительства Амурской области, завод будет реализовывать свою продукцию на Дальнем Востоке и в Сибирском федеральном округе, а также производить поставки на зарубежные рынки, первой из которых станет отправка 4 тыс. тонн соевых бобов в Южную Корею.
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