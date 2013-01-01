Производство спецтехники для российских предприятий наладили в Чите



В Забайкальском крае открылся новый завод по производству специальной техники для отечественных предприятий, в основном, занятых в горнодобывающей и строительной отраслях. Завод планирует выпускать до 50 единиц техники в год и проводить техобслуживание своих машин.

В Чите прошла торжественная церемония открытия нового завода по производству фронтальных погрузчиков. Предприятие принадлежит компании «Восток-Агро», которая смогла наладить новое производство благодаря полученному кредиту от регионального фонда развития промышленности в размере 29 млн рублей под 2% годовых на 7 лет.

Завод будет производить одноковшовые фронтальные погрузчики, грузоподъемность которых будет достигать 3 тонн, и навесное оборудование к ним. Также, специалисты завода окажут услуги по сервисному обслуживанию выпускаемой техники. Продукцию нового завода смогут использовать производственные предприятия, компании, занятые в горнодобывающей отрасти, а также производители занятые дорожным строительством. После выхода на проектную мощность завод будет выпускать до 50 единиц спецтехники в год.

По информации, размещенной на официальном портале Правительства Забайкальского края, губернатор региона Александр Осипов, который присутствовал на церемонии открытия завода, назвал восстановление производственного потенциала края одной из главных задач своей команды. А новое предприятие должно стать лидером отрасли и показать положительный пример реализации подобных проектов в регионе.