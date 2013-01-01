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ТОП-10 достижений полугодия: регионы открывали новые горизонты мировой и российской экономики

Июл 7
"КАПИТАЛ СТРАНЫ"
ТОП-10 достижений полугодия: регионы открывали новые горизонты мировой и российской экономики


«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей первой половины 2021 года о достижениях субъектов Российской Федерации.

Начало этого года стало для ряда регионов «временем первых» - на их территории были открыты первые в России импортозамещающие и уникальные производства в сфере металлургии, машиностроения, химической и пищевой промышленности.

В январе – июне этого года Россия увеличила свой вклад в мировую экономику и будущее ядерной энергетики, создавая два крупнейших газоперерабатывающих  комплекса на Дальнем Востоке и Северо-Западе, запуская в столице не имеющую аналогов в мире термоядерную установку, давая старт строительству уникального ядерного реактора в Сибири.

Кроме того, настоящий прорыв был сделан в сфере российского автопрома - в Татарстане открыли завод по выпуску первого отечественного брэнда премиальных автомобилей Aurus, а еще в нескольких регионах - импортозамещающие производства автокомпонентов и комплектующих.

 

  1. В Амурской области запустили первую очередь крупнейшего газоперерабатывающего завода

  2. В Ленинградской области дан старт строительству мощнейшего  газоперерабатывающего комплекса в России

  3. В Москвезапустили не имеющую аналогов в мире термоядерную установку

  4. В Республике Татарстан открыли завод первого российского бренда премиальных автомобилей Aurus

  5. В Томской области стартовало строительство энергоблока с уникальным реактором БРЕСТ-ОД-300

  6. В Мурманской областиприступили к разработке крупнейшего в Европе и одного из крупнейших в мире месторождений платиноидов "Федорова Тундра"

  7. В Тюменской областиначалось строительство первого в России завода по производству малеинового ангидрида

  8. Первая в России дуговая сталеплавильная печь началаработать на заводе компании Северсталь в Вологодской области

  9. Первое в России производство дождевальных машин открытов Самарской области

  10. Первое в России производство напитков на растительной основе создали на Кубани

 

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»



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