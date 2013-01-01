ТОП-10 достижений полугодия: регионы открывали новые горизонты мировой и российской экономики
«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей первой половины 2021 года о достижениях субъектов Российской Федерации.
Начало этого года стало для ряда регионов «временем первых» - на их территории были открыты первые в России импортозамещающие и уникальные производства в сфере металлургии, машиностроения, химической и пищевой промышленности.
В январе – июне этого года Россия увеличила свой вклад в мировую экономику и будущее ядерной энергетики, создавая два крупнейших газоперерабатывающих комплекса на Дальнем Востоке и Северо-Западе, запуская в столице не имеющую аналогов в мире термоядерную установку, давая старт строительству уникального ядерного реактора в Сибири.
Кроме того, настоящий прорыв был сделан в сфере российского автопрома - в Татарстане открыли завод по выпуску первого отечественного брэнда премиальных автомобилей Aurus, а еще в нескольких регионах - импортозамещающие производства автокомпонентов и комплектующих.
- В Амурской области запустили первую очередь крупнейшего газоперерабатывающего завода
- В Ленинградской области дан старт строительству мощнейшего газоперерабатывающего комплекса в России
- В Москвезапустили не имеющую аналогов в мире термоядерную установку
- В Республике Татарстан открыли завод первого российского бренда премиальных автомобилей Aurus
- В Томской области стартовало строительство энергоблока с уникальным реактором БРЕСТ-ОД-300
- В Мурманской областиприступили к разработке крупнейшего в Европе и одного из крупнейших в мире месторождений платиноидов "Федорова Тундра"
- В Тюменской областиначалось строительство первого в России завода по производству малеинового ангидрида
- Первая в России дуговая сталеплавильная печь началаработать на заводе компании Северсталь в Вологодской области
- Первое в России производство дождевальных машин открытов Самарской области
- Первое в России производство напитков на растительной основе создали на Кубани
Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»
|6 Июл:
|6 Июл:
|5 Июл:
|5 Июл:
|2 Июл:
|25 Июн:
|6 Июл:
|6 Июл:
|6 Июл:
Статьи
Узнай, страна!
Здравствуйте!
Похоже, что наша публикация Вас заинтересовала.
Рады предложить Вам выгодное сотрудничество с нашим Интернет Изданием.
Получите условия выгодного сотрудничества
Заполните форму ниже и мы предоставим Вам специальные, выгодные условия сотрудничества:
Благодарим за обращение!
В ближайшее время ожидайте выгодного предложения от нашего менеджера.
Написать комментарий