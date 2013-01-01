ТОП-10 достижений полугодия: регионы открывали новые горизонты мировой и российской экономики



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей первой половины 2021 года о достижениях субъектов Российской Федерации.

Начало этого года стало для ряда регионов «временем первых» - на их территории были открыты первые в России импортозамещающие и уникальные производства в сфере металлургии, машиностроения, химической и пищевой промышленности.

В январе – июне этого года Россия увеличила свой вклад в мировую экономику и будущее ядерной энергетики, создавая два крупнейших газоперерабатывающих комплекса на Дальнем Востоке и Северо-Западе, запуская в столице не имеющую аналогов в мире термоядерную установку, давая старт строительству уникального ядерного реактора в Сибири.

Кроме того, настоящий прорыв был сделан в сфере российского автопрома - в Татарстане открыли завод по выпуску первого отечественного брэнда премиальных автомобилей Aurus, а еще в нескольких регионах - импортозамещающие производства автокомпонентов и комплектующих.

В Амурской области запустили первую очередь крупнейшего газоперерабатывающего завода В Ленинградской области дан старт строительству мощнейшего газоперерабатывающего комплекса в России В Москвезапустили не имеющую аналогов в мире термоядерную установку В Республике Татарстан открыли завод первого российского бренда премиальных автомобилей Aurus В Томской области стартовало строительство энергоблока с уникальным реактором БРЕСТ-ОД-300 В Мурманской областиприступили к разработке крупнейшего в Европе и одного из крупнейших в мире месторождений платиноидов "Федорова Тундра" В Тюменской областиначалось строительство первого в России завода по производству малеинового ангидрида Первая в России дуговая сталеплавильная печь началаработать на заводе компании Северсталь в Вологодской области Первое в России производство дождевальных машин открытов Самарской области Первое в России производство напитков на растительной основе создали на Кубани

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