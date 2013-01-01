Первый в России завод по производству малеинового ангидрида строится в Тюменской области



В 2019 году власти Тюмени, компания «СИБУР» и администрация Тобольска заключили инвестиционное соглашение на возведение единственного в России предприятия, которое займется выпуском малеинового ангидрида.

Полпред президента России Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор произвели осмотр места строительства единственного в России завода, который производит малеиновый ангидрид (МАН). Строительство идет на Тобольской промышленной площадке.

По словам руководителя проекта ПАО «СИБУР Холдинг» Владимира Мишина, малеиновый ангидрид не производится на территории России. Новое предприятие станет первым и единственным в стране по его выпуску. МАН изготавливается из бутана и он имеет широкое применение в автомобильной промышленности, в производстве пленок, синтетических волокон, фармацевтических препаратов, моющих средств, топливных компонентов, труб большого диаметра и многих других отраслях. При добавлении МАН в производство, предприятия повышают износостойкость выпускаемой продукции, ее термостойкость и влагоустойчивость.

Как сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области, новый завод займет территорию в 9 га. Уже в марте текущего года рабочие начнут монтаж блока синтеза, где протекает основная реакция окисления бутана. Вес оборудования составляет более 600 т, а его высота и диаметр 7,5 и 9 м соответственно. Мощность нового производства составит 45 тыс. тонн в год, что полностью удовлетворит внутренний спрос и позволит экспортировать произведенную.