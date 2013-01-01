Первый в России завод по производству малеинового ангидрида строится в Тюменской области
В 2019 году власти Тюмени, компания «СИБУР» и администрация Тобольска заключили инвестиционное соглашение на возведение единственного в России предприятия, которое займется выпуском малеинового ангидрида.
По словам руководителя проекта ПАО «СИБУР Холдинг» Владимира Мишина, малеиновый ангидрид не производится на территории России. Новое предприятие станет первым и единственным в стране по его выпуску. МАН изготавливается из бутана и он имеет широкое применение в автомобильной промышленности, в производстве пленок, синтетических волокон, фармацевтических препаратов, моющих средств, топливных компонентов, труб большого диаметра и многих других отраслях. При добавлении МАН в производство, предприятия повышают износостойкость выпускаемой продукции, ее термостойкость и влагоустойчивость.
Как сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области, новый завод займет территорию в 9 га. Уже в марте текущего года рабочие начнут монтаж блока синтеза, где протекает основная реакция окисления бутана. Вес оборудования составляет более 600 т, а его высота и диаметр 7,5 и 9 м соответственно. Мощность нового производства составит 45 тыс. тонн в год, что полностью удовлетворит внутренний спрос и позволит экспортировать произведенную.
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