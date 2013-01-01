Первую в России дуговую сталеплавильную печь ввели в эксплуатацию в Вологодской области
В Вологодской области появилась первая в России дуговая сталеплавильная печь. Это абсолютно уникальный агрегат для нашей страны. Подобные технологии используются в Индии и Южной Корее, а основное технологическое оборудование поставляет итальянская компания Danieli.
Компания Северсталь, расположенная в городе Череповце Вологодской области, ввела в эксплуатацию первую в России дуговую сталеплавильную печь. На торжественной церемонии начала работы агрегата присутствовал Губернатор области Олег Кувшинников, который и дал команду на запуск инновационной печи в производство. Новая печь сможет производить 1,3 млн тонн стали в год, при этом работая как без жидкого чугуна, так и с его повышенным расходом (85% - чугун, 15% - лом).
По сравнению со старой печью, новый агрегат обладает повышенной экологичностью. Обладая инновационной конструкцией, печь может функционировать на минимальных уровнях расхода электроэнергии и использовать минимальное количество графитированных электродов при выплавке стали. Также агрегат оборудован новейшей системой очистки отходящих газов, что позволяет добиться выполнения экологических норм, снизить количество загрязняющих веществ, попадающих в атмосферу, и уменьшить концентрацию вредных веществ в помещениях и на рабочих местах.
По данным пресс-службы Правительства Вологодской области, компания Северсталь не только активно модернизирует производство, но также финансирует большое количество социальных проектов, направляя огромные средства на их реализацию. Так, компания оказывает поддержку работникам и ветеранам, много лет работавшим на предприятии, участвует в развитии череповецких учебных заведений, организует благоустройство городских пространств, а также помогает организациям, занятым в сфере культуры.
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