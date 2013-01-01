Первое в России производство напитков на растительной основе запустили на Кубани
На Кубани стартовал новый экологичный проект - производство напитков на растительной основе. Компания «Данон» начала производство овсяных, миндальных и кокосовых напитков, производство которых осуществляется на основе продуктов, не содержащих ГМО.
Так, компания «Данон» начала производство особых напитков под известным брендом Alpro в Лабинске. Специалисты организовали выпуск особых овсяных, миндальных и кокосовых напитков, производство которых осуществляется на основе продуктов, не содержащих ГМО. Раньше такие напитки производились только в Бельгии, Франции и Великобритании. Теперь их производство наладили на Кубани. Начало выпуска экологичных напитков не только будут способствовать улучшению здоровья населения, но и принесет ощутимую пользу для развития экономики региона, так как производители планируют использовать для производства сельскохозяйственную продукцию Кубани.
По информации пресс-службы Администрации Краснодарского края, в настоящее время в регионе работают более 300 компаний с участием иностранного капитала из более чем 30 стран мира. При этом вице-губернатор Александр Руппель заявил, что Кубань является самым перспективным регионом для ведения бизнеса по мнению иностранных компаний, принимавших участие в ежегодном опросе.
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