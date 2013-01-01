Первое в России производство дождевальных машин открыто в Самарской области



Компания-производитель техники для орошения из Самарской области первой в России наладила производство дождевальных машин полного цикла. Благодаря открытию новой производственной линии предприятие сможет выпускать до 300 единиц готовой продукции в год.

ООО «Билдинг Строй Гроуп», расположенное в ТОСЭР «Тольятти» Самарской области, наладило первое в России производство самодвижущихся широкозахватных дождевальных машин полного цикла. Открытию нового производства способствовало заключение соглашения с Фондом развития моногородов группы ВЭБ.РФ, выделившим компании кредит в сумме более 30 млн рублей.

Таким образом, менее чем за один год, предприятие смогло реализовать свой проект и открыть новое производство. На предоставленные средства было не только оборудовано помещение под новое производство, но и закуплена современная техника для начала производства продукции. В результате компания смогла увеличить выпуск готовой продукции до 300 дождевальных машин в год, а также создать на предприятии 35 новых высокооплачиваемых рабочих мест.

Согласно информации Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области, компания «Билдинг Строй Гроуп» - это единственный в России производитель отечественной оросительной техники типа «Кубань». При этом предприятие проводит и сервисное обслуживание своей продукции, которая востребована не только сельскохозяйственными компаниями России, но и аграриями из стран СНГ.