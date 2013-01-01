В Москве запустили не имеющую аналогов в мире термоядерную установку
Созданная в Курчатовском институте тороидальная камера с магнитными катушками Токамак Т-15МД – первая термоядерная установка, которая была построена в России за последние два десятилетия. Она имеет уникальные технические параметры и является неотъемлемой частью международного термоядерного проекта ITER.
С конца 1980-х годов в Национальном исследовательском центре «Курчатовский институт» работал реактор Т-15. Его модифицированная версия, которая сочетает компактные размеры и огромную мощность, создана в рамках госпрограммы «Развитие атомного энергопромышленного комплекса».
Как сообщает пресс-центр НИЦ «Курчатовский институт», пуск Токамак Т-15МД – это большой шаг вперед в развитии термоядерных исследований и реализации Российской национальной программы по управляемому термоядерному синтезу, а также проекта ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor), в котором активно участвует наша страна.
Именно Курчатовский институт почти 80 лет объединил исследования и специалистов в области ядерной физики, в результате чего в нашей стране была построена первая в мире атомная электростанция.
Сегодня речь идет о создании плазменных технологий, о возможности получить новый, экологически безопасный и практически неиссякаемый источник энергии. И в области исследований термоядерного синтеза Россия держит лидирующие позиции.
Работа ведется сразу в нескольких направлениях и регионах, а российские власти придают большое значение этим научным исследованиям. Установку Токамак Т-15 МД в Курчатовском институте в Москве запустил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. А ранее в феврале Президент России дистанционно дал старт работе исследовательского ядерного реактора в Ленинградской области на площадке Петербургского института ядерной физики, который входит в структуру Курчатовского института.
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термоядерный синтез в промышленных масштабах возможен не ранее чем через 50-100 лет. РФ является участницей международного проекта, но не является лидером. сейчас экспериментальный международный термоядерный реактор строят во франции, РФ поставляет часть изделий.