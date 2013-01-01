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В Томской области стартовало строительство энергоблока с уникальным реактором БРЕСТ-ОД-300

Июн 10
Томская область Сибирский федеральный округ
В Томской области стартовало строительство энергоблока с уникальным реактором БРЕСТ-ОД-300


Атомный энергоблок с реакторной установкой на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем создается в Северске на площадке Сибирского химического комбината. Инновационный реактор, созданный подразделениями Росатома, имеет свойства так называемой «естественной безопасности» которые делают в принципе невозможными аварии сродни тем, что произошли в Чернобыле и на Фукусиме.

Первый бетон в фундамент энергоблока был залит на предприятии топливной компании «ТВЭЛ» в Томской области, которое входит в структуру «Росатома».

Примечательно, что разработанный НИКИЭТ в рамках проекта «Прорыв» атомный энергокомплекс нового поколения строится практически на той же территории, где в 50-х годах прошлого века была запущена  первая в нашей стране промышленная атомная электростанция. Тогда на Сибирской АЭС работал реактор ЭИ-2, созданный учеными во главе с академиком Николаем Доллежалем. И сегодня разработчиками НИИ, который носит его имя,  создан «реактор будущего».

Как сообщает пресс-центр ГК Росатом, реактор БРЕСТ-ОД-300 будет сам себя обеспечивать основным компонентом – плутонием-239 воспроизводя его из изотопа урана-238. Природная урановая руде содержит более 99 процентов этого изотопа в то время как содержание применяемого сегодня в тепловых реакторах урана-235 составляет лишь 0,7 процента.

Новый реактор не просто позволит полностью использовать природный уран, решит проблему отработавшего ядерного топлива, но обеспечит практически неисчерпаемую ресурсную базу атомной энергетики.

Руководство ГК «Росатом» считает, что реализация проекта БРЕСТ-ОД-300 позволит России первой в мире применить атомную технологию, которая полностью отвечает требованиям экологичности, доступности, надежности и эффективности использования ресурсов. Создается новая ядерная энергетика, которая не просто обеспечивает безуглеродный способ производства энергии, но замыкает топливный цикл, возвращая в природу все, что было там взято.

Этот проект - часть Опытного демонстрационного энергокомплекса (ОДЭК), который имеет огромное значение для развития мировой ядерной энергетики.

Строящийся в Томской области реактор со свинцовым теплоносителем и новым смешанным нитридным уран-плутониевым топливом будет иметь установленную мощность 300 МВт. К 2023 году будет создан производственный комплекс по выпуску уран-плутониевого топлива, в 2024 году начнется строительство  модуля переработки облученного топлива. Таким образом, впервые в мире на одной площадке будут построены АЭС с быстрым реактором и пристанционный замкнутый ядерный топливный цикл, создана автономная система, практически независимая от внешних поставок энергоресурсов. Запустить БРЕСТ-ОД-300 планируется  в 2026 году.



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