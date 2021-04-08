Разработка одного из крупнейших в мире месторождений платиноидов стартует в Мурманской области



Федорова Тундра является крупнейшим в Европе и одним из крупнейших в мире месторождений металлов платиновой группы. Руды месторождения уникальны и не имеют прямых разрабатываемых аналогов ни в России ни за рубежом. Его запасы оцениваются в 350 т (11,3 млн унций) металлов платиновой группы. Также месторождение содержит небольшие объемы меди, никеля и золота.

В Мурманской области приступают к реализации крупнейшего в регионе инвестиционного проекта разработки месторождения платиноидов Федорова Тундра. Согласно утвержденному проекту «Федорова Тундра», планируется построить горно-обогатительный комбинат для добычи и обогащения медно-никелевой с платиноидами руды. Общий объем инвестиций в проект превысит 60 млрд рублей. На производстве будет создано около 5 тыс. новых высокооплачиваемых рабочих мест.

Реализация проекта окажет большое влияние на развитие экономики региона. Власти ожидают, что ежегодный прирост ВРП Мурманской области достигнет 1,1%, что составит более 460 млрд рублей за период до 2045 года. При этом во время реализации проекта будут соблюдены все необходимые меры для обеспечения экологической безопасности региона. Ведь при строительстве инфраструктуры и разработке месторождения будут использованы современные технологии, позволяющие минимизировать причиняемый вред окружающей среде.

Как сообщили в пресс-центре Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области, глава ведомства Татьяна Русскова отметила особый вклад проекта в развитие области. По ее словам, его реализация будет способствовать большей собираемости налогов, созданию новых рабочих мест, а также окажет положительное влияние на рост ключевого для региона горно-металлургического сектора экономики.