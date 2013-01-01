В Ленинградской области дан старт строительству мощнейшего газоперерабатывающего комплекса в России
Вблизи поселка Усть-Луга создается уникальный кластер, объединяющий на одной территории газохимический комплекс, комплекс переработки этансодержащего газа и сжижения природного газа. Реализация этого проекта позволит не только нарастить экспорт российского газа, но и почти на треть увеличить ВРП Ленинградской области.
Комплекс по переработке этансодержащего газа, на месте которого сегодня было вбито семь свай, совместными усилиями создают Газпром и Русгаздобыча. Сегодня эти компании подписали соглашение о совместной разработке Тамбейского кластера газовых месторождений на Ямале, тем самым определив ресурсную базу нового газоперерабатывающего предприятия.
В разработку месторождения планируется инвестировать 2,4 млрд рублей. А на реализацию мега-проекта в Ленинградской области ВЭБ.РФ направляет в общей сложности 165 млрд рублей.
На грандиозной стройке будет занято 35 тысяч рабочих и специалистов. Первую очередь комплекса должны построить к концу 2023 года, вторую очередь – к концу 2024 года.
Как сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области, после ввода в эксплуатацию на газоперерабатывающем комплексе будет работать около пяти тысяч человек. Для того чтобы обеспечить их жильем, в Кинигсеппе построят целый микрорайон с социальной инфраструктурой.
В Усть-Луге будут ежегодно перерабатывать 45 млрд кубометров газа и производить 13 млн тонн сжиженного природного газа. При этом этан будет поставляться на технологически связанный с газоперерабатывающим газохимический комплекс и здесь будут выпускать более 3 млн тонн полимеров в год.
Новый комплекс станет самым мощным заводом в России по объему переработки газа и крупнейшим во всем регионе Северо-Западной Европы предприятием по объему производства СПГ.
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