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В Амурской области запустили первую очередь крупнейшего газоперерабатывающего завода

Июн 10
Амурская область Дальневосточный федеральный округ
В Амурской области запустили первую очередь крупнейшего газоперерабатывающего завода


Старт работе первой технологической линии строящегося вблизи от города Свободный Амурского ГПЗ в режиме телемоста дал Президент России. Проектная мощность этого газоперерабатывающего завода составит 42 млрд куб. м газа в год. Предприятие такой мощности с таким объемом производства создается в России впервые.

Строительство Амурского ГПЗ началось в октябре 2015 года и ведется рекордными темпами – от первой сваи до запуска первой технологической  линии прошло всего шесть лет. Впереди – запуск еще пяти линий завода,  синхронизированный с ростом объемов транспортировки по газопроводу «Сила Сибири», который будет доставлять сюда многокомпонентный газ из Якутии.

На полную проектную мощность Амурский ГПЗ выйдет в 2025 году и  станет одним из самых мощных в мире предприятий глубокой переработки углеродов. Здесь будет выпускаться 2,4 млн тонн этана, 1,5 млн тонн сжиженных углеводородных газов (СУГ), 200 тыс. тонн пентан-гексановой фракции. Также здесь будут выпускать ежегодно 60 млн куб. м гелия. И по объему производства этого  востребованного для высокотехнологичных отраслей промышленности элемента Амурский ГПЗ станет мировым лидером.

 Как сообщает пресс-центр ПАО «Газпром», общая стоимость проекта строительства всех технологических линий и сопутствующей инфраструктуры Амурского ГПЗ составляет 11,4 млрд евро. Финансирование предоставляют 22 крупнейших банка Европы, Азии и России.

 Оборудование для криогенного разделения газа поставит немецкая компания Linde. А первое в России производство спиральновитых теплообменников, необходимых в технологическом процессе производства гелия, создали в Санкт-Петербурге.

К реализации проекта Амурского ГПЗ привлечено около тысячи поставщиков оборудования и более пятисот подрядных организаций. Для строительства газоперерабатывающего  завода создана масштабная инфраструктура - 27 км подъездных автодорог, порядка 40 км железнодорожных путей, причал на реке Зее, три вахтовых поселка.

Новый завод обеспечит не только рост экономики Амурской области, но развитие социальной инфраструктуры региона. Будет построен целый жилой микрорайон для работников Амурского ГПЗ в городе Свободном – с поликлиникой, детсадом, школой, спорткомплексом и учреждениями культуры.

 



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