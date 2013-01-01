Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
14 ДЕК, 22:34 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

14 ДЕК, 22:34 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

ТОП-10 достижений ноября: регионы России развивали Арктику, строили ледоколы, метро и самолеты

Дек 14
"КАПИТАЛ СТРАНЫ"
ТОП-10 достижений ноября: регионы России развивали Арктику, строили ледоколы, метро и самолеты


«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей месяца о достижениях регионов Российской Федерации.

В ноябре усилия регионов России были направлены на развитие Арктической зоны нашей страны, так, в Архангельской области появился первый в Арктике академический комплекс, который будет проводить комплексную работу по развитию региона, мониторить состояние окружающей среды и оценивать степерь производимого человеком микробиологического и радиоактивного загрязнения Арктики. Самый крупный в мире неатомный ледокол «Виктор Черномырдин» будет использован для круглогодичной навигации в северных широтах, научно-исследовательских экспедиций и арктического туризма. А вот карельские компании приступили к развитию производственного сектора региона, первые резиденты, занятые в сфере туризма, ремонта промышленного оборудования и обработки информации, открыли свои производства в Арктической зоне.

Особое внимание было направлено и на отрасль самолетостроения, знаковым событием в которой стало полное завершение сборки первого опытного самолета МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14, и на строительство московского метрополитена, который в этом году стал длиннее на 15,65 км и пополнился 6 новыми станциями, и на сохранение экологии, так как многие новые производства, включая Челябинский трубопрокатный завод, где открыли современный комплекс водоочистки, внедряют специальные технлогли, позволяющие более бережно относиться к окружающей среде.

1. На самом большом в мире неатомном ледоколе «Виктор Черномырдин» подняли флаг России

2. Первый в Арктике академический комплекс для научных разработок открыли в Архангельске

3. Самый протяженный в Европе велотерренкур построят в Кавминводах

4. Первый лайнер МС-21-310 с российскими двигателями подготовили к летным испытаниям в Иркутске

5. Новый экологический объект «Белой металлургии» запустили в Челябинске

6. Строительство нового трубопровода для обеспечения пресной водой Симферополя началось в Крыму

7. К возведению крупного полимерного завода мирового уровня приступили в Иркутской области

8. Первые резиденты Карелии готовы отправиться в Арктическую зону

9. Сахалинские школьники получили современные центры образования

10. Еще три новые станции появятся в московском метрополитене до конца года

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»



Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий
 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Вне региона (Федерация):
14 Дек:
14 Дек:
13 Дек:
Вне округа (Федерация):
13 Дек:
11 Дек:
10 Дек:
РОССИЯ:
14 Дек:
14 Дек:
12 Дек:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

«Никому не нужно возвращение 90-х». Гособоронзаказ выполнят за счет долга

«Никому не нужно возвращение 90-х». Гособоронзаказ выполнят за счет долга
Экономика

Власти остановят рост цен. Раскрыт план правительства

Власти остановят рост цен. Раскрыт план правительства
Экономика

Виновата Набиуллина. Дерипаска назвал причину роста цен на продукты

Виновата Набиуллина. Дерипаска назвал причину роста цен на продукты
Экономика

Россию подозревают во взломе Минфина США и других ведомств

Россию подозревают во взломе Минфина США и других ведомств
Политика

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

ТОП-10 достижений ноября: регионы России развивали Арктику, строили ледоколы, метро и самолеты

ТОП-10 достижений ноября: регионы России развивали Арктику, строили ледоколы, метро и самолеты

В Алтайском крае завершено строительство уникального моста через реку Песчаную

В Алтайском крае завершено строительство уникального моста через реку Песчаную

Здравствуйте!

Похоже, что наша публикация Вас заинтересовала.

Рады предложить Вам выгодное сотрудничество с нашим Интернет Изданием.

Получите условия выгодного сотрудничества

Заполните форму ниже и мы предоставим Вам специальные, выгодные условия сотрудничества:

Очистить
Очистить
Очистить

Благодарим за обращение!

В ближайшее время ожидайте выгодного предложения от нашего менеджера.

Узнай, страна!

17:45 ТОП-10 достижений ноября: регионы России развивали Арктику, строили ледоколы, метро и самолеты ТОП-10 достижений ноября: регионы России развивали Арктику, строили ледоколы, метро и самолеты
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
15:33 В Алтайском крае завершено строительство уникального моста через реку Песчаную В Алтайском крае завершено строительство уникального моста через реку Песчаную
15:03 Пандемия стимулирует креатив в сфере питания Пандемия стимулирует креатив в сфере питания
14:37 Новый мясоперерабатывающий комплекс открыт в Татарстане Новый мясоперерабатывающий комплекс открыт в Татарстане
14:06 Елена Дыбова: «Для развития бизнеса необходима конкурентность и открытость всех процессов!» Елена Дыбова: «Для развития бизнеса необходима конкурентность и открытость всех процессов!»
13 ДЕК, 18:55 ТОП-10 достижений недели: регионы России разводили рыбу и открывали новые производства ТОП-10 достижений недели: регионы России разводили рыбу и открывали новые производства
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
13 ДЕК, 01:00 Новый дворец Деда Мороза и развитие Арктики. Анализ деятельности СЗФО за ноябрь Новый дворец Деда Мороза и развитие Арктики. Анализ деятельности СЗФО за ноябрь
12 ДЕК, 21:18 Первые участки для развития аквакультуры появятся в НАО Первые участки для развития аквакультуры появятся в НАО
12 ДЕК, 16:27 Магаданская область полностью завершила работы в рамках дорожного нацпроекта Магаданская область полностью завершила работы в рамках дорожного нацпроекта
11 ДЕК, 16:13 Республика Алтай станет производить больше молока Республика Алтай станет производить больше молока
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter