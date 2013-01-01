ТОП-10 достижений ноября: регионы России развивали Арктику, строили ледоколы, метро и самолеты
«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей месяца о достижениях регионов Российской Федерации.
В ноябре усилия регионов России были направлены на развитие Арктической зоны нашей страны, так, в Архангельской области появился первый в Арктике академический комплекс, который будет проводить комплексную работу по развитию региона, мониторить состояние окружающей среды и оценивать степерь производимого человеком микробиологического и радиоактивного загрязнения Арктики. Самый крупный в мире неатомный ледокол «Виктор Черномырдин» будет использован для круглогодичной навигации в северных широтах, научно-исследовательских экспедиций и арктического туризма. А вот карельские компании приступили к развитию производственного сектора региона, первые резиденты, занятые в сфере туризма, ремонта промышленного оборудования и обработки информации, открыли свои производства в Арктической зоне.
Особое внимание было направлено и на отрасль самолетостроения, знаковым событием в которой стало полное завершение сборки первого опытного самолета МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14, и на строительство московского метрополитена, который в этом году стал длиннее на 15,65 км и пополнился 6 новыми станциями, и на сохранение экологии, так как многие новые производства, включая Челябинский трубопрокатный завод, где открыли современный комплекс водоочистки, внедряют специальные технлогли, позволяющие более бережно относиться к окружающей среде.
1. На самом большом в мире неатомном ледоколе «Виктор Черномырдин» подняли флаг России
2. Первый в Арктике академический комплекс для научных разработок открыли в Архангельске
3. Самый протяженный в Европе велотерренкур построят в Кавминводах
4. Первый лайнер МС-21-310 с российскими двигателями подготовили к летным испытаниям в Иркутске
5. Новый экологический объект «Белой металлургии» запустили в Челябинске
6. Строительство нового трубопровода для обеспечения пресной водой Симферополя началось в Крыму
7. К возведению крупного полимерного завода мирового уровня приступили в Иркутской области
8. Первые резиденты Карелии готовы отправиться в Арктическую зону
9. Сахалинские школьники получили современные центры образования
10. Еще три новые станции появятся в московском метрополитене до конца года
Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»
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