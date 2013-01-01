Еще три новые станции появятся в московском метрополитене до конца года



Московский метрополитен является крупнейшим и самым протяженным в России и странах СНГ. Он занимает первое место в Европе по длине эксплуатируемых линий и шестое место в мире по интенсивности использования. В этом году московские власти открыли шесть новых станций метро и ввели в эксплуатацию 15,65 км линий. Тем не менее до конца года москвичи и жители Подмосковья получат еще три новые станции.

Представители пресс-службы стройкомплекса, ссылаясь на заместителя мэра Андрея Бочкарева, рассказали о том, как продвигается строительство московского метрополитена.

Так, начиная с января 2020 года в эксплуатацию введено 15,65 км линий метрополитена и шесть новых станций, таких, как "Юго-Восточная", "Окская", "Стахановская", "Нижегородская", "Авиамоторная" и "Лефортово", начали принимать пассажиров.

Но это не все. По словам Бочкарева в декабре планируется открытие еще трех новых станций метрополитена: "Электрозаводской", "Карамышевской" и "Улицы Народного Ополчения", расположенных на Большой кольцевой линии (БКЛ), и введение порядка 8 км линий метро. До конца года строители завершат реконструкцию электродепо "Сокол", сдадут западный участок БКЛ, который проходит от станции "Хорошевская" до станции "Мнёвники", закончат строительные работы на северо-восточном участке БКЛ от станции "Лефортово" до станции "Электрозаводская", а также завершат обустройство оборотных тупиков за станцией "Деловой центр" на Калининско-Солнцевской линии.

Подводя итоги заместитель мэра отметил, что всего в текущем году будет открыто девять новых станций метро и проложено 23,5 км линий. Также он поделился и планами расширения столичного метрополитена на следующий год. Планируется завершить все строительные работы на Троицкой линии метро, которая на сегодняшний день является самым большим радиусом московского метрополитена, ведь его длина составляет порядка 40 км. Будут организованы пересадочные узлы на станции "Коммунарка" с Сокольнической линией, на станции "Севастопольский проспект" с Московским центральным кольцом (МЦК), а на станции "Улица Новаторов" с БКЛ.