Сахалинские школьники получили современные центры образования
В рамках национального проекта «Образование», на Сахалине открыли новые современные центры образования, оборудованные всей необходимой техникой для обучения школьников. Причем главное внимание уделено открытию центров в сельских школах, что будет способствовать знакомству учеников с новым интерактивным оборудованием, повышению интереса к учебе и расширению кругозора не только учеников, но и местных жителей.
Все новые центры оборудованы специализированными кабинетами для проведения обучения учащихся по трем предметам: «ОБЖ», «Технология», «Информатика». А преподаватели, которые проводят занятия в центрах, прошли специальные курсы подготовки для работы на новом оборудовании. Но это не все. В центрах могут проводиться и другие мероприятия. Школьники будут посещать всевозможные кружки и клубы по интересам. Центры позволят проводить онлайн уроки, олимпиады, шахматные турниры и те мероприятия, проведение которых офлайн невозможно из-за пандемии коронавируса.
Также в администрации Сахалинской области напомнили, что всего за два года в регионе открыли 48 центров цифрового и гуманитарного профилей, что позволило более чем 3 тыс. учеников воспользоваться возможностью обучения на современной технике. При этом власти региона планируют открыть еще 51 «Точку роста» в сельской местности на протяжении 2021 года.
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