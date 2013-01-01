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Сахалинские школьники получили современные центры образования

Ноя 27
Сахалинская область Дальневосточный федеральный округ
Сахалинские школьники получили современные центры образования


В рамках национального проекта «Образование», на Сахалине открыли новые современные центры образования, оборудованные всей необходимой техникой для обучения школьников. Причем главное внимание уделено открытию центров в сельских школах, что будет способствовать знакомству учеников с новым интерактивным оборудованием, повышению интереса к учебе и расширению кругозора не только учеников, но и местных жителей.

Сегодня, 27 ноября, в Сахалинской области произошло одновременное открытие 33 «Точек роста» - современных центра образования. Новые центры, открытые по программе федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», оснащены современным интерактивным оборудованием, новейшими компьютерами, 3D-принтерами, квадрокоптерами и шлемами виртуальной реальности. Причем власти области акцентировали внимание на открытии «Точек роста» именно в сельских школах, для того, чтобы школьники в отдаленных поселках смогли познакомиться с современными компьютерными и интерактивными технологиями.

Все новые центры оборудованы специализированными кабинетами для проведения обучения учащихся по трем предметам: «ОБЖ», «Технология», «Информатика». А преподаватели, которые проводят занятия в центрах, прошли специальные курсы подготовки для работы на новом оборудовании. Но это не все. В центрах могут проводиться и другие мероприятия. Школьники будут посещать всевозможные кружки и клубы по интересам. Центры позволят проводить онлайн уроки, олимпиады, шахматные турниры и те мероприятия, проведение которых офлайн невозможно из-за пандемии коронавируса.

Также в администрации Сахалинской области напомнили, что всего за два года в регионе открыли 48 центров цифрового и гуманитарного профилей, что позволило более чем 3 тыс. учеников воспользоваться возможностью обучения на современной технике. При этом власти региона планируют открыть еще 51 «Точку роста» в сельской местности на протяжении 2021 года.



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