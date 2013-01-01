К возведению крупного полимерного завода мирового уровня приступили в Иркутской области



Полторы тысячи рабочих мест даст жителям Усть-Кута современный Иркутский завод полимеров (ИЗП), на площадке которого активно развернулись строительные работы. Гигантское предприятие, в которое инвестируют 168 млрд рублей, ни в чем не будет уступать лучшим заводам мира, производящим подобную продукцию.

Собственный мега-завод возводит «Иркутская нефтяная компания» для глубокой переработки сырья со своих месторождений. Из добытого и доставленного природного и попутного нефтяного газа на перерабатывающем производстве ежегодно планируют выпускать 650 тысяч тонн полимеров.

На объекте уже работает около ста единиц дорожно-строительной техники. Из Южной Кореи на стройплощадку доставлено крупногабаритное оборудование общей массой свыше 4,5 тыс. тонн. Уникальная операция по его разгрузке и установке завершена.

Теперь для нескольких тысяч жителей севера Иркутской области, которые будут задействованы в строительных работах в 2021-22 гг., проводятся обучающие программы по повышению квалификации.

Предполагается использовать как при строительстве, так и во время работы завода передовые технологии, отвечающие самым современным международным требованиям по экологии. За их соблюдением будут следить службы природоохранного контроля, осуществляя постоянный водно-почвенный мониторинг.