К возведению крупного полимерного завода мирового уровня приступили в Иркутской области
Полторы тысячи рабочих мест даст жителям Усть-Кута современный Иркутский завод полимеров (ИЗП), на площадке которого активно развернулись строительные работы. Гигантское предприятие, в которое инвестируют 168 млрд рублей, ни в чем не будет уступать лучшим заводам мира, производящим подобную продукцию.
На объекте уже работает около ста единиц дорожно-строительной техники. Из Южной Кореи на стройплощадку доставлено крупногабаритное оборудование общей массой свыше 4,5 тыс. тонн. Уникальная операция по его разгрузке и установке завершена.
Теперь для нескольких тысяч жителей севера Иркутской области, которые будут задействованы в строительных работах в 2021-22 гг., проводятся обучающие программы по повышению квалификации.
Предполагается использовать как при строительстве, так и во время работы завода передовые технологии, отвечающие самым современным международным требованиям по экологии. За их соблюдением будут следить службы природоохранного контроля, осуществляя постоянный водно-почвенный мониторинг.
|11 Ноя:
|3 Ноя:
|22 Окт:
|29 Окт:
|27 Окт:
|14 Окт:
|13 Ноя:
|13 Ноя:
|13 Ноя:
Статьи
Новости бизнеса
Узнай, страна!
Здравствуйте!
Похоже, что наша публикация Вас заинтересовала.
Рады предложить Вам выгодное сотрудничество с нашим Интернет Изданием.
Получите условия выгодного сотрудничества
Заполните форму ниже и мы предоставим Вам специальные, выгодные условия сотрудничества:
Благодарим за обращение!
В ближайшее время ожидайте выгодного предложения от нашего менеджера.
Написать комментарий