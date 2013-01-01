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Освоение Арктики. Первые резиденты Карелии готовы отправиться в Арктическую зону

Ноя 19
Республика Карелия Северо-Западный федеральный округ
Освоение Арктики. Первые резиденты Карелии готовы отправиться в Арктическую зону


Карелия является одним из девяти субъектов России, входящих в Арктическую зону. При этом регион занимает второе место по активности работы с резидентами, стремящимися вести свою деятельность в Арктике. Первыми из них станут семь предприятий, занятые в сфере туризма, ремонта промышленного оборудования и обработки информации.

Комплексное социально-экономическое развитие Арктической зоны - важная стратегическая задача России, и Карелия вносит серьезный вклад в ее реализацию. О планах региона по развитию Арктики рассказали губернатор Артур Парфенчиков и министр экономического развития и промышленности Олег Ермолаев.

Первые три резидента из Карелии уже прошли все необходимые процедуры для начала трудовой деятельности в Арктической зоне. Компании инвестируют в реализацию своих проектов более 17 млн рублей. При этом еще четыре резидента готовятся подписать контракты для начала освоения Арктики, что будет сделано в самое ближайшее время. С их участием, общий объем инвестиций в развитие зоны достигнет 1,5 млрд рублей, а в Кемском и Сегежском районах, а также Костомукшском городском округе будет создано порядка 185 новых рабочих мест. И это не предел. По словам министра, еще 28 компаний готовят документы для того, чтобы стать резидентами Арктической зоны.

Также власти Карелии рассказали о существующих преференциях для тех, кто стремиться в Арктику: это и льготные ставки по налогам, включая налоги на имущество, и прибыль, и существенные льготы для предприятий на упрощенной системе налогообложения и патентной системе, и льготные займы, предусмотренные к выдаче по программе "Арктика".

При этом губернатор Карелии Артур Парфенчиков отметил ключевые направления, на которых необходимо сосредоточиться для эффективного развития зоны. Ведь успешная реализация проектов невозможна без развития социальной инфраструктуры и возведения комфортного жилья, развития сферы ЖКХ и, конечно, создания разветвленной дорожной сети. Именно на этом властям необходимо сосредоточить усилия для продвижения арктических проектов.



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