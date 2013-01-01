ТОП-10 достижений недели: российские регионы сделали успешные старты проектов и запуски производств



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.

На этой недели в субъектах федерации стартовало сразу несколько мега- проектов с внушительным объемом инвестиций и огромным значением для развития экономики не только конкретного региона, но и всей России. Это и новый литейно-прокатный комплекс на ЕВРАЗе, и новая доменная печь на Магнитке, и новая автодорога в Крым.

Южные регионы активно тянутся к альтернативной энергетике – в Ростовской области и в Чеченской Республике заработали ветропарк и солнечная электростанция.

Россия по-прежнему остается привлекательной для крупных иностранных инвесторов: иранский холдинг построит свое предприятие в Астрахани, австрийский – в Оренбурге.

В Кемеровской области стартовало строительство крупного литейно-прокатного комплекса В Краснодарском крае стартовало строительство федеральной дороги А-289 на Крымский мост В Ростовской области открыли первый в России ветропарк группы Enel В Белгородской области запустили два предприятия по выпуску металлоизделий В Астраханской области стартовало строительство завода бытовой химии в ОЭЗ «Лотос» В Татарстане запустили производство рам для грузовых автомобилей нового поколения К5 В Оренбургской области построят фабрику по обогащению каолинов для производства керамики В Челябинской области построят сверхсовременную доменную печь на Магнитке В Чеченской Республике заработала первая в регионе солнечная электростанция В Красноярском крае запустили газовые центрифуги нового поколения на Электрохимическом заводе

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»