ТОП-10 достижений недели: российские регионы сделали успешные старты проектов и запуски производств
«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.
На этой недели в субъектах федерации стартовало сразу несколько мега- проектов с внушительным объемом инвестиций и огромным значением для развития экономики не только конкретного региона, но и всей России. Это и новый литейно-прокатный комплекс на ЕВРАЗе, и новая доменная печь на Магнитке, и новая автодорога в Крым.
Южные регионы активно тянутся к альтернативной энергетике – в Ростовской области и в Чеченской Республике заработали ветропарк и солнечная электростанция.
Россия по-прежнему остается привлекательной для крупных иностранных инвесторов: иранский холдинг построит свое предприятие в Астрахани, австрийский – в Оренбурге.
- В Кемеровской области стартовало строительство крупного литейно-прокатного комплекса
- В Краснодарском крае стартовало строительство федеральной дороги А-289 на Крымский мост
- В Ростовской области открыли первый в России ветропарк группы Enel
- В Белгородской области запустили два предприятия по выпуску металлоизделий
- В Астраханской области стартовало строительство завода бытовой химии в ОЭЗ «Лотос»
- В Татарстане запустили производство рам для грузовых автомобилей нового поколения К5
- В Оренбургской области построят фабрику по обогащению каолинов для производства керамики
- В Челябинской области построят сверхсовременную доменную печь на Магнитке
- В Чеченской Республике заработала первая в регионе солнечная электростанция
- В Красноярском крае запустили газовые центрифуги нового поколения на Электрохимическом заводе
Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»
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