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ТОП-10 достижений недели: российские регионы сделали успешные старты проектов и запуски производств

Июл 2
"КАПИТАЛ СТРАНЫ"
ТОП-10 достижений недели: российские регионы сделали успешные старты проектов и запуски производств


«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.

На этой недели в субъектах федерации стартовало сразу несколько мега- проектов с внушительным  объемом инвестиций и огромным значением для развития экономики не только  конкретного региона, но и всей России. Это и новый литейно-прокатный комплекс на ЕВРАЗе, и новая доменная печь на Магнитке, и новая автодорога в Крым.

Южные регионы активно тянутся к альтернативной энергетике – в Ростовской области и в Чеченской Республике заработали ветропарк и солнечная электростанция.

Россия по-прежнему остается привлекательной для крупных иностранных инвесторов: иранский холдинг построит свое предприятие в Астрахани, австрийский – в Оренбурге.

 

 

  1. В Кемеровской области стартовало строительство крупного литейно-прокатного комплекса

  2. В Краснодарском крае стартовало строительство федеральной дороги А-289 на Крымский мост

  3. В Ростовской области открыли первый в России ветропарк группы Enel

  4. В Белгородской области запустили два предприятия по выпуску металлоизделий

  5. В Астраханской области стартовало строительство завода бытовой химии в ОЭЗ «Лотос»

  6. В Татарстане запустили производство рам для грузовых автомобилей нового поколения К5

  7. В Оренбургской области построят фабрику по обогащению каолинов для производства керамики

  8. В Челябинской области построят сверхсовременную доменную печь на Магнитке

  9. В Чеченской Республике заработала первая в регионе солнечная электростанция

  10. В Красноярском крае запустили газовые центрифуги нового поколения на Электрохимическом заводе

 

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»



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