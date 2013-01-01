В Татарстане запустили производство рам для грузовых автомобилей нового поколения К5



Выпуск рам повышенной прочности и коррозийной стойкости для нового поколения грузовиков был освоен в результате реализации в 2017-2021 годах в Набережных Челнах крупного инвестиционного проекта «Модернизация прессово-рамного завода «КАМАЗ».

Как сообщает портал Официальный Татарстан, новое производство занимает площадь более 16,2 тысяч кв. метров и включает в себя автоматическую линию изготовления лонжеронов, линию окраски лонжеронов и деталей рам, конвейер сборки.

Здесь применяются современные технологии профилирования, перфорации и лазерной резки, а также материалы, которые создают ударопрочное покрытие, стойкое к ультрафиолетовому излучению и температурам от –60 до +60°С. Все линии максимально автоматизированы – от 50 процентов на конвейере до 90 процентов на линии изготовления лонжеронов. Ручной труд операторов на них сведен к минимуму.

Все это позволяет максимально сократить операционные затраты и обеспечить основными комплектующими, узлами и агрегатами автомобили КАМАЗ поколения К5. В дальнейшем здесь будет освоен выпуск рам для автомобилей поколения К4 и К3.

Руководство «КАМАЗа» считает, что запуск производства мощностью 65 тысяч рам в год знаменует собой переход предприятия на новый технологический уровень и позволяет создать линейку техники премиум-класса.