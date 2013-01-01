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В Кемеровской области стартовало строительство крупного литейно-прокатного комплекса

Июн 28
Кемеровская область Сибирский федеральный округ
В Кемеровской области стартовало строительство крупного литейно-прокатного комплекса


Реализуя соглашение, подписанное на ПМЭФ-2021, ЕВРАЗ ЗСМК до 2025 года инвестирует 46 млрд рублей в создание на Кузбассе металлургического производства мощностью 2,5 млн тонн горячекатаного листа в год.

Проект строительства литейно-прокатного комплекса был включен в стратегию развития ЕВРАЗа еще в 2019-м как крупнейшая инвестиция 2020-2023 годов в объеме 647 млн. долларов. Но планы откорректировала пандемия. Старт проекта был отложен, и закладка памятного камня на месте строительства ЛПК состоялась только сегодня - в конце июня 2021 года.

Запуск нового производства запланирован на 2025 год. На комбинате будет создано свыше 350 новых рабочих мест.

Как сообщает пресс-служба Правительства Кузбасса, реализация этого инвестиционного проекта позволит расширить производственную линейку металлургического комбината, обеспечить российских и зарубежных партнеров плоским прокатом широкого спектра использования. Проектом ЛПК предусмотрено, что более половины продукции - 1,5 млн тонн - будет отправляться на экспорт, а остальные 1 млн тонн - поставляться на внутренний рынок.

На новом комплексе будет применяться передовая технология непрерывной горячей прокатки (QSP-DUE). Она позволяет производить горячекатаные рулоны толщиной от 0,8 до 16 мм с уникальным качеством поверхности. Этот прокатный стан необходим для развития машиностроения не только Кузбасса, но и всей России.



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