В Ростовской области открыли первый в России ветропарк группы Enel



В создание Азовской ВЭС мощностью 90 МВт компания «Энел Россия» инвестировала около 11,5 млрд рублей. Ввод этой ветроэлектростанции в регионе позволит уменьшить выбросы углекислого газа в атмосферу на 260 тысяч тонн.

Как сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области, старт строительству ветропарка, который стал первым в России проектом в сфере возобновляемой энергетики итальянской группы компаний Enel, дали в мае 2019 года. Финансирование инвестроекта было обеспечено при поддержке Евразийского Банка Развития.

Азовская ВЭС, способная вырабатывать около 320 ГВтч, позволила сделать упрочить лидерство Ростовской области, которая занимает первое место в России по установленной мощности ветрогенерации.

Всего в этом году будут введены ветропарки мощностью 260 МВт, так что суммарная мощность ветроэнергетики на территории области к концу 2021 году достигнет 600 МВт.

Ветропарки в Ростовской области – пример успешной реализации стратегии развития возобновляемой энергетики в России с привлечением иностранных инвестиций. А компания «Энел Россия» помимо Азовской ВЭС, строит Мурманский ветропарк мощностью 201 МВт. Еще в 2017 году эта компания выиграла тендер Правительства РФ на строительство в нашей стране объектов ветрогенерации общей установленной мощностью 1,9 ГВт.