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В Краснодарском крае стартовало строительство федеральной дороги А-289 на Крымский мост

Июл 2
Краснодарский край Южный федеральный округ
В Краснодарском крае стартовало строительство федеральной дороги А-289 на Крымский мост


Памятный камень, знаменующий начало первого этапа создания скоростной автодороги на Крым в обход населенных пунктов Краснодарского края, заложили в хуторе Белый Темрюкского района. Реализация этого проекта обеспечит комфортное транспортное сообщение с Крымом для всех регионов Южного федерального округа.

Новая четырехполосная федеральная трасса IБ категории протяженностью 119 км и пропускной способностью – 40 тыс. автомобилей в сутки строится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Помимо дорожного полотна будут построены два моста через реки Кубань и Протока плюс еще три десятка мостов и 160 малых искусственных сооружений, а также 10 развязок и 15 путепроводов. На придорожной территории на протяжении трассы будет обустроено11 площадок отдыха.

Как сообщает пресс-центр Росавтодора, строительные работы будут вестись одновременно на нескольких участках новой трассы. Уже доставлена вся необходимая строительная техника и набран штат специалистов. На сегодняшний день  обустроены складские и технологические площадки и проложены подъездные пути. Территория обследуется на наличие взрывоопасных предметов и археологического наследия, на месте будущей автодороги  снимается верхний почвенно-растительный слой.

Проект строительства новой федеральной трассы планируется завершить в 2024 году.

После того как новая трасса будет введена в эксплуатацию путь из Краснодара до Крымского моста сократится до часов. Будет решена проблема транспортных пробок, улучшится качество жизни граждан, проживающих  в населенных пунктах, через которые проходит нынешняя двухполосная автодорога -289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк и автодорога А-290 Новороссийск – Керчь.



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